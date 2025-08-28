Ganti Nomor GoPay: Apakah Saldo Hilang? Simak Jawabannya!

Headline
BANYAK pengguna GoPay bertanya, "Ganti nomor GoPay apakah saldo hilang?" Pertanyaan ini sering muncul ketika nomor telepon yang terkait dengan akun GoPay sudah tidak aktif atau diganti. Tenang, artikel ini akan menjelaskan apakah saldo GoPay Anda tetap aman saat mengganti nomor dan bagaimana caranya agar prosesnya berjalan lancar.
Berdasarkan informasi resmi dari Gojek, saldo GoPay tidak akan hilang saat Anda mengganti nomor telepon. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan: saldo GoPay tidak dapat dipindahkan antar akun. Artinya, jika nomor baru Anda sudah terdaftar di akun GoPay lain yang masih memiliki saldo, Anda harus menghabiskan saldo di akun tersebut terlebih dahulu sebelum menggantinya. Jika tidak, saldo di nomor lama tetap ada, tetapi tidak bisa diakses dari nomor baru.
GoPay dirancang untuk keamanan tinggi. Setiap akun GoPay terikat pada satu nomor telepon. Jika Anda mengganti nomor, akun lama dengan saldo yang tersisa tidak otomatis terhubung ke nomor baru. Oleh karena itu, penting untuk memastikan saldo di nomor lama sudah habis sebelum mengganti nomor.
Berikut adalah panduan sederhana untuk mengganti nomor GoPay tanpa khawatir kehilangan saldo:
Jika nomor lama sudah tidak aktif, Anda tetap bisa mengganti nomor GoPay melalui aplikasi Gojek. Gunakan fitur pemulihan akun di menu bantuan, lalu masukkan nomor baru. Jika mengalami kendala, hubungi layanan pelanggan GoPay melalui email [email protected] atau call center di 1500729.
Tidak, data akun seperti riwayat transaksi dan informasi profil akan tetap utuh selama Anda mengikuti langkah penggantian nomor dengan benar. Pastikan nomor baru belum terdaftar di akun GoPay lain untuk menghindari masalah.
GoPay memiliki program Jaminan Saldo GoPay Kembali untuk melindungi pengguna dari kehilangan saldo akibat penyalahgunaan di luar kendali, seperti peretasan. Jika saldo hilang karena masalah teknis atau keamanan, Anda bisa mengajukan klaim melalui aplikasi Gojek atau GoPay dalam waktu 60 hari sejak kejadian. Pastikan akun Anda sudah terverifikasi ke GoPay Plus dan memiliki PIN aktif.
Ganti nomor GoPay apakah saldo hilang? Tidak, saldo Anda tidak akan hilang, tetapi tidak bisa dipindahkan ke nomor baru. Pastikan Anda menghabiskan saldo di nomor lama atau ikuti langkah penggantian nomor dengan benar. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda bisa mengganti nomor GoPay dengan aman dan nyaman tanpa kehilangan akses ke akun atau saldo Anda.
