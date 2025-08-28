Ganti Nomor GoPay: Apakah Saldo Hilang? Simak Jawabannya!

Berikut ganti nomor gopay(freepik)

BANYAK pengguna GoPay bertanya, "Ganti nomor GoPay apakah saldo hilang?" Pertanyaan ini sering muncul ketika nomor telepon yang terkait dengan akun GoPay sudah tidak aktif atau diganti. Tenang, artikel ini akan menjelaskan apakah saldo GoPay Anda tetap aman saat mengganti nomor dan bagaimana caranya agar prosesnya berjalan lancar.

Berdasarkan informasi resmi dari Gojek, saldo GoPay tidak akan hilang saat Anda mengganti nomor telepon. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan: saldo GoPay tidak dapat dipindahkan antar akun. Artinya, jika nomor baru Anda sudah terdaftar di akun GoPay lain yang masih memiliki saldo, Anda harus menghabiskan saldo di akun tersebut terlebih dahulu sebelum menggantinya. Jika tidak, saldo di nomor lama tetap ada, tetapi tidak bisa diakses dari nomor baru.

Kenapa Saldo GoPay Tidak Bisa Dipindahkan?

GoPay dirancang untuk keamanan tinggi. Setiap akun GoPay terikat pada satu nomor telepon. Jika Anda mengganti nomor, akun lama dengan saldo yang tersisa tidak otomatis terhubung ke nomor baru. Oleh karena itu, penting untuk memastikan saldo di nomor lama sudah habis sebelum mengganti nomor.

Langkah-Langkah Aman Ganti Nomor GoPay

Berikut adalah panduan sederhana untuk mengganti nomor GoPay tanpa khawatir kehilangan saldo:

Buka Aplikasi Gojek: Pastikan Anda menggunakan aplikasi Gojek versi terbaru. Masuk ke Akun: Login dengan nomor lama atau gunakan opsi "Ada kendala dengan no. HP-mu" jika nomor sudah tidak aktif. Akses Menu Bantuan: Klik ikon tanda tanya (?) di aplikasi untuk masuk ke halaman bantuan. Pilih Kategori: Pilih opsi "Saya tidak bisa masuk" lalu "Nomor handphone saya hilang/tidak aktif." Masukkan Nomor Baru: Masukkan nomor telepon baru yang aktif, lalu verifikasi dengan kode OTP yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp. Konfirmasi: Ikuti langkah selanjutnya hingga nomor berhasil diganti.

Tips Penting Sebelum Ganti Nomor GoPay

Pastikan akun GoPay Anda aktif dan tidak terblokir.

Gunakan semua saldo di nomor lama sebelum mengganti nomor, karena saldo tidak bisa dipindahkan.

Siapkan nomor baru yang aktif dan bisa menerima kode verifikasi.

Jangan pernah bagikan kode OTP kepada siapa pun, termasuk yang mengatasnamakan Gojek.

Bagaimana Jika Nomor Lama Sudah Tidak Aktif?

Jika nomor lama sudah tidak aktif, Anda tetap bisa mengganti nomor GoPay melalui aplikasi Gojek. Gunakan fitur pemulihan akun di menu bantuan, lalu masukkan nomor baru. Jika mengalami kendala, hubungi layanan pelanggan GoPay melalui email [email protected] atau call center di 1500729.

Apakah Data Akun Akan Hilang?

Tidak, data akun seperti riwayat transaksi dan informasi profil akan tetap utuh selama Anda mengikuti langkah penggantian nomor dengan benar. Pastikan nomor baru belum terdaftar di akun GoPay lain untuk menghindari masalah.

Jaminan Saldo GoPay Kembali

GoPay memiliki program Jaminan Saldo GoPay Kembali untuk melindungi pengguna dari kehilangan saldo akibat penyalahgunaan di luar kendali, seperti peretasan. Jika saldo hilang karena masalah teknis atau keamanan, Anda bisa mengajukan klaim melalui aplikasi Gojek atau GoPay dalam waktu 60 hari sejak kejadian. Pastikan akun Anda sudah terverifikasi ke GoPay Plus dan memiliki PIN aktif.

Kesimpulan

Ganti nomor GoPay apakah saldo hilang? Tidak, saldo Anda tidak akan hilang, tetapi tidak bisa dipindahkan ke nomor baru. Pastikan Anda menghabiskan saldo di nomor lama atau ikuti langkah penggantian nomor dengan benar. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda bisa mengganti nomor GoPay dengan aman dan nyaman tanpa kehilangan akses ke akun atau saldo Anda.