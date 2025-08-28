13 Fitur CorelDRAW Microsoft Store Edition Paling Berguna untuk Editing

Headline
CORELDRAW Microsoft Store Edition adalah versi resmi aplikasi desain grafis CorelDRAW yang dirilis khusus melalui Microsoft Store untuk pengguna Windows 10/11.
Versi ini lebih ringan, praktis, dan terintegrasi langsung dengan ekosistem Microsoft Store, sehingga proses instalasi, lisensi, serta pembaruan menjadi lebih mudah dan cepat.
Fitur inti untuk membuat desain vektor kompleks dan tata letak dokumen seperti brosur atau newsletter.
Atur elemen teks dengan kontrol lengkap atas font, ukuran, spasi, efek seperti bayangan atau kontur, cocok untuk tipografi profesional.
Mudah menerapkan warna pada isian dan garis luar, serta mengatur shading, gradien, mesh fill, dan transparansi objek.
Menyusun gaya konsisten untuk banyak objek, membuat versi iteratif, dan mempercepat formatting keseluruhan dokumen.
Mengonversi gambar bitmap menjadi vektor berkualitas tinggi dengan cepat dan presisi.
Fitur seperti Block Shadow dan Symmetry Drawing memungkinkan modifikasi tanpa merusak objek asli.
Serangkaian alat dan preset untuk membuat grafik web secara menarik dan praktis.
Mesin manajemen warna yang kuat memastikan akurasi warna di berbagai media cetak..
Mendukung banyak format seperti AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF.
Kompatibilitas dengan perangkat input seperti stylus, sentuhan layar sentuh, dan Microsoft Surface Dial untuk workflow yang lebih intuitif.
Ribuan template, klip vektor atau bitmap, dan font termasuk integrasi Google Fonts dan Pantone memberi inspirasi desain.
Tersedia alat tangkapan layar sekaligus fitur tracing bitmap untuk memperkaya workflow.
Alat presisi piksel dan panel pengelolaan objek memudahkan kontrol detail desain.
Proses instalasi dan lisensi dikelola terpusat melalui Microsoft Store, sangat memudahkan pengguna Windows.
CorelDRAW Microsoft Store Edition ini tidak perlu installer terpisah, cukup unduh dari Microsoft Store dan otomatis terhubung dengan akun Microsoft. (Z-4)
Artinya, pengguna mengunduh dan mengelola aplikasinya lewat platform Microsoft, termasuk langganan, pembaruan, dan lisensi.
