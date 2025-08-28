13 Fitur CorelDRAW Microsoft Store Edition Paling Berguna untuk Editing

A- A+

Berikut Fitur CorelDRAW Microsoft Store Edition(Doc Microsoft Store)

CORELDRAW Microsoft Store Edition adalah versi resmi aplikasi desain grafis CorelDRAW yang dirilis khusus melalui Microsoft Store untuk pengguna Windows 10/11.

Versi ini lebih ringan, praktis, dan terintegrasi langsung dengan ekosistem Microsoft Store, sehingga proses instalasi, lisensi, serta pembaruan menjadi lebih mudah dan cepat.

Berikut 13 Fitur CorelDRAW Microsoft Store Edition

1. Ilustrasi Vektor & Page Layout

Fitur inti untuk membuat desain vektor kompleks dan tata letak dokumen seperti brosur atau newsletter.

2. Typography Canggih

Atur elemen teks dengan kontrol lengkap atas font, ukuran, spasi, efek seperti bayangan atau kontur, cocok untuk tipografi profesional.

3. Warna & Transparansi

Mudah menerapkan warna pada isian dan garis luar, serta mengatur shading, gradien, mesh fill, dan transparansi objek.

3. Styles & Style Sets

Menyusun gaya konsisten untuk banyak objek, membuat versi iteratif, dan mempercepat formatting keseluruhan dokumen.

4. PowerTRACE Tracing Bitmap ke Vektor

Mengonversi gambar bitmap menjadi vektor berkualitas tinggi dengan cepat dan presisi.

5. Editing Non-Destruktif

Fitur seperti Block Shadow dan Symmetry Drawing memungkinkan modifikasi tanpa merusak objek asli.

6. Web Graphics Tools

Serangkaian alat dan preset untuk membuat grafik web secara menarik dan praktis.

7. Output Cetak Profesional

Mesin manajemen warna yang kuat memastikan akurasi warna di berbagai media cetak..

8. Kompatibilitas File Luas

Mendukung banyak format seperti AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF.

9. Support Pen, Touch, dan Dial

Kompatibilitas dengan perangkat input seperti stylus, sentuhan layar sentuh, dan Microsoft Surface Dial untuk workflow yang lebih intuitif.

10. Template & Asset Bawaan

Ribuan template, klip vektor atau bitmap, dan font termasuk integrasi Google Fonts dan Pantone memberi inspirasi desain.

11. CAPTURE & PowerTRACE

Tersedia alat tangkapan layar sekaligus fitur tracing bitmap untuk memperkaya workflow.

12. Pixel-Perfect Workflow & Objects Docker

Alat presisi piksel dan panel pengelolaan objek memudahkan kontrol detail desain.

13. Instalasi & Pembaruan Otomatis via Store

Proses instalasi dan lisensi dikelola terpusat melalui Microsoft Store, sangat memudahkan pengguna Windows.

CorelDRAW Microsoft Store Edition ini tidak perlu installer terpisah, cukup unduh dari Microsoft Store dan otomatis terhubung dengan akun Microsoft. (Z-4)