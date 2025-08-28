Peserta bermain video game Mobile Legend saat mengikuti E-Sport Championship(ANTARA/ANIS EFIZUDIN )

Terdapat sejumlah cara top up game murah, aman dan cepat. Hal ini tentunya sangat didambakan para gamers jika mengetahuinya. Proses top up game murah dan cepat tentu akan membantu para gamers yang ingin membuat pengalaman bermain game menjadi lebih seru.

Para pemain game populer seperti Mobile Legends dan Free Fire tentu akan terbantu jika dapat membeli skin atau item dengan harga lebih murah. Oleh karena itu, ada cara-cara tertentu yang akan membuat kamu bisa top up game murah dan cepat.

5 Cara Top Up Game Murah dan Cepat

Kali ini, kita akan membahas tentang 5 cara top up game murah dan cepat yang bisa kamu tempuh. Berikut detailnya:

1. Manfaatkan flash sale dari marketplace game

Terdapat sejumlah marketplace game di Indonesia. Kamu bisa memanfaatkan berbagai promo yang mereka tawarkan.

Salah satu promo yang mereka lakukan yaitu Flash Sale pada periode tertentu. Biasanya, diskon atau cashback saat periode flash sale sangat besar, membuat harga produk jadi semakin murah.

Salah satu marketplace game yang sering menawarkan flash sale adalah VCGamers. Kamu bisa top up Weekly Diamond Pass Mobile Legends (WDP ML) hingga Diamond Mobile Legends dan Free Fire dengan harga murah lho di sini.

Flash Sale di VCGamers biasanya tersedia setiap akhir pekan, di sini kamu bisa mendapatkan diskon ataupun cashback sampai dengan 90% untuk berbagai top up game pilihan.

2. Hunting kode promo

Cara yang kedua untuk top up game murah yaitu dengan menggunakan kode promo. Saat ini banyak marketplace game atau web top up game yang menyediakan berbagai macam kode promo.

Di VCGamers juga sedang ada beberapa kode promo yang bisa kamu gunakan. Di antaranya yaitu KESBEKVOCER (untuk game di kategori voucher), KESBEKTOPUP (untuk game di kategori top up selain MLBB, FF, FF Max, PUBGM, Blood Strike dan CODM).

Selain itu juga ada kode promo KESBEKFITUR1K yang bisa digunakan untuk top up MLBB, FF, FF Max, PUBGM, Blood Strike, dan CODM. Setiap kode promo akan memberikan kamu cashback berupa Point ya, yang bisa digunakan untuk mengurangi total pembayaran di transaksi berikutnya.

Gunakan metode pembayaran pilihan

Cara ketiga untuk top up game murah yaitu dengan menggunakan metode pembayaran pilihan. Karena, beberapa bank atau e-wallet saat ini juga banyak yang menawarkan promo eksklusif untuk para gamers melalui marketplace game atau web top up game.

Seperti saat ini misalnya, kamu bisa menggunakan metode pembayaran DANA atau ShopeePay saat ingin top up termurah di VCGamers. Ada diskon tambahan untuk dua metode pembayaran tersebut, kamu bisa beli voucher VCGamers di aplikasi DANA di menu DANA Deals, atau pun diskon langsung saat menggunakan ShopeePay dengan syarat dan ketentuan berlaku.

3. Follow dan cari info promo di sosial media

Langkah selanjutnya yaitu dengan mengikuti atau mencari informasi promo top up game di sosial media. Caranya gampang kok, kamu hanya perlu mengetikkan nama game yang kamu inginkan ditambah dengan kata promo di search bar sosial media kamu. Seperti misalnya, promo top up FF termurah.

Nantinya, akan muncul berbagai pilihan promo dan kamu hanya tinggal memilihnya. Jangan lupa, perhatikan periode berlangsungnya promo tersebut ya.

Atau kamu juga bisa cari info promo tersebut di media sosial VCGamers. Selain informasi promo top up game, kamu juga bisa ikut giveaway atau kuis berhadiah, dan kamu bisa juga menemukan berbagai konten tips & trik tentang games.

4. Manfaatkan promo tanggal kembar

Terakhir, biasanya setiap marketplace game akan membuat promo tanggal kembar. Hal ini bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan kode promo.

Pantau berbagai marketplace game atau web top up game pada tanggal 9.9, 10.10, 11.11 atau 12.12. Tentunya akan ada promo yang membuat harga top up game semakin murah.



