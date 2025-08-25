12 Fitur Visual Studio Code yang Jarang Diketahui

Berikut Fitur Visual Studio Code(Doc Microsoft Store)

VISUAL Studio Code adalah sebuah source code editor yang dibuat oleh Microsoft dan pertama kali dirilis pada tahun 2015.

VS Code termasuk gratis dan open source, serta dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux.

Berikut 12 Fitur Visual Studio Code

1. IntelliSense

Membantu menulis kode lebih cepat dengan saran otomatis, termasuk nama variabel, fungsi, dan library.

2. Multi-cursor Editing

Memungkinkan menulis atau mengedit di banyak baris sekaligus dengan beberapa kursor.

3. Syntax Highlighting

Memberi warna berbeda pada elemen kode variabel, fungsi, keyword agar lebih mudah dibaca.

4. Code Snippets

Potongan kode siap pakai yang bisa dipanggil dengan shortcut, sangat berguna untuk boilerplate code.

5. Bracket & Tag Matching

Secara otomatis menyorot pasangan tanda kurung {}, [], () atau tag HTML agar tidak salah menutup.

6. Minimap

Menampilkan pratinjau kode dalam bentuk mini di sisi kanan editor sehingga mudah menavigasi file panjang.

7. Split Editor

Membuka beberapa file atau tampilan dalam satu layar, cocok untuk membandingkan kode.

8. Find & Replace dengan Regex

Pencarian teks canggih yang mendukung ekspresi reguler, sangat membantu saat refactoring.

9. Go to Definition & Peek Definition

Langsung menuju definisi fungsi atau variabel atau melihatnya dalam pop-up tanpa meninggalkan file utama.

10. Integrated Terminal

Terminal bawaan di dalam VS Code, memudahkan menjalankan perintah tanpa perlu pindah aplikasi.

11. Extensions Marketplace

Ribuan ekstensi untuk menambah fitur editing, seperti Prettier, ESLint, atau GitLens.

12. Auto Save & Auto Format

Bisa menyimpan otomatis setiap perubahan serta merapikan kode sesuai aturan style misalnya dengan Prettier.

Dengan fitur-fitur ini, VS Code jadi salah satu code editor paling populer karena ringan, fleksibel, dan powerful untuk berbagai bahasa pemrograman. (Z-4)