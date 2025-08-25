12 Fitur Visual Studio Code yang Jarang Diketahui

Headline
VISUAL Studio Code adalah sebuah source code editor yang dibuat oleh Microsoft dan pertama kali dirilis pada tahun 2015.
VS Code termasuk gratis dan open source, serta dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux.
Membantu menulis kode lebih cepat dengan saran otomatis, termasuk nama variabel, fungsi, dan library.
Memungkinkan menulis atau mengedit di banyak baris sekaligus dengan beberapa kursor.
Memberi warna berbeda pada elemen kode variabel, fungsi, keyword agar lebih mudah dibaca.
Potongan kode siap pakai yang bisa dipanggil dengan shortcut, sangat berguna untuk boilerplate code.
Secara otomatis menyorot pasangan tanda kurung {}, [], () atau tag HTML agar tidak salah menutup.
Menampilkan pratinjau kode dalam bentuk mini di sisi kanan editor sehingga mudah menavigasi file panjang.
Membuka beberapa file atau tampilan dalam satu layar, cocok untuk membandingkan kode.
Pencarian teks canggih yang mendukung ekspresi reguler, sangat membantu saat refactoring.
Langsung menuju definisi fungsi atau variabel atau melihatnya dalam pop-up tanpa meninggalkan file utama.
Terminal bawaan di dalam VS Code, memudahkan menjalankan perintah tanpa perlu pindah aplikasi.
Ribuan ekstensi untuk menambah fitur editing, seperti Prettier, ESLint, atau GitLens.
Bisa menyimpan otomatis setiap perubahan serta merapikan kode sesuai aturan style misalnya dengan Prettier.
Dengan fitur-fitur ini, VS Code jadi salah satu code editor paling populer karena ringan, fleksibel, dan powerful untuk berbagai bahasa pemrograman. (Z-4)
