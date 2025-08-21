4 Cara Install Kalkulator di Laptop

Berikut Cara Install Kalkulator di Laptop(freepik)

KALKULATOR laptop adalah aplikasi atau perangkat lunak yang terdapat di laptop atau komputer dan berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika, mulai dari yang sederhana hingga kompleks.

Aplikasi ini biasanya sudah tersedia bawaan pada sistem operasi Windows maupun macOS, namun bisa juga ditambahkan aplikasi pihak ketiga sesuai kebutuhan pengguna.

Berikut Cara Install Kalkulator di Laptop

1. Laptop Windows

Sebenarnya Windows sudah menyediakan aplikasi kalkulator bawaan.

Tekan Start Menu, ketik Calculator, langsung bisa digunakan.

Jika hilang atau terhapus:

Buka Microsoft Store di Windows.

Cari Windows Calculator.

Klik Install untuk memasangnya kembali.

2. Laptop Mac

Buka Finder, Applications, cari Calculator.

Jika tidak ada, bisa unduh aplikasi kalkulator alternatif di Mac App Store, misalnya Calculator Pro atau Numi.

3. Menggunakan Kalkulator Online

Jika tidak ingin install aplikasi tambahan, cukup gunakan browser:

Buka Google Chrome atau browser lain.

Ketik di pencarian Google calculator, akan muncul kalkulator langsung di hasil pencarian.

4. Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga

Ada juga kalkulator ilmiah atau finansial yang bisa dipasang:

SpeedCrunch.

CalcTape.

Bisa diunduh melalui situs resmi atau Microsoft Store atau Mac App Store.

Kalkulator laptop adalah alat digital di dalam komputer atau laptop yang memudahkan pengguna untuk menghitung berbagai kebutuhan matematis, ilmiah, finansial, maupun konversi data.