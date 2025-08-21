Berikut Aplikasi Cuaca Terbaik untuk iPhone(freepik)

APLIKASI Cuaca adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan informasi terkait kondisi cuaca secara real-time maupun prakiraan cuaca di masa mendatang.

Aplikasi ini biasanya tersedia di smartphone, tablet, maupun komputer, dan memanfaatkan data dari badan meteorologi atau satelit cuaca.

Berikut 9 Aplikasi Cuaca Terbaik untuk iPhone

1. Apple Weather

Menampilkan informasi seperti ramalan 10 hari, suhu, kelembapan, UV index, tekanan, serta peta cuaca interaktif dan kualitas udara.

2. The Weather Channel

Aplikasi ramalan cuaca populis dan akurat, menampilkan radar masa sekarang, peringatan badai, cuaca ekstrem, hingga kualitas udara.

3. AccuWeather

Menyajikan prakiraan berdasarkan menit untuk 4 jam ke depan, termasuk informasi alergi dan peringatan cuaca ekstrem.

4. WeatherBug

Gratis dengan opsi langganan bebas iklan, menawarkan prakiraan hingga 10 hari, radar interaktif, level serbuk sari, dan peringatan badai.

5. 1Weather

Antarmuka elegan dan informatif, dengan prakiraan jam ke jam, 10 hari atau bahkan 12 minggu ke depan, radar, grafik, fase bulan, dan laporan udara.

6. RadarScope

Fokus penuh pada radar menampilkan data radar cuaca secara real time, termasuk kecepatan angin, estimasi presipitasi, dan peringatan badai.

7. Mercury Weather

Desain minimalis dan elegan, dengan widget kustom, prakiraan harian dan jam, integrasi Apple Watch, dan fitur trip forecaster.

8. Weather

Tampilan kreatif dan ekspresif, menggunakan animasi 3D, suara efek, dan fitur gamified seperti Cloudburst dalam aplikasi.

9. MyRadar

Aplikasi peta radar cuaca cepat dan responsif, dengan integrasi AI dan data satelit untuk deteksi kebakaran, kualitas udara, dan lalu lintas.

Aplikasi cuaca adalah alat digital yang membantu kita mengetahui kondisi dan prediksi cuaca dengan cepat, akurat, dan praktis. (Z-4)