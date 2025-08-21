9 Aplikasi Cuaca Terbaik untuk iPhone

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
APLIKASI Cuaca adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan informasi terkait kondisi cuaca secara real-time maupun prakiraan cuaca di masa mendatang.
Aplikasi ini biasanya tersedia di smartphone, tablet, maupun komputer, dan memanfaatkan data dari badan meteorologi atau satelit cuaca.
Menampilkan informasi seperti ramalan 10 hari, suhu, kelembapan, UV index, tekanan, serta peta cuaca interaktif dan kualitas udara.
Aplikasi ramalan cuaca populis dan akurat, menampilkan radar masa sekarang, peringatan badai, cuaca ekstrem, hingga kualitas udara.
Menyajikan prakiraan berdasarkan menit untuk 4 jam ke depan, termasuk informasi alergi dan peringatan cuaca ekstrem.
Gratis dengan opsi langganan bebas iklan, menawarkan prakiraan hingga 10 hari, radar interaktif, level serbuk sari, dan peringatan badai.
Antarmuka elegan dan informatif, dengan prakiraan jam ke jam, 10 hari atau bahkan 12 minggu ke depan, radar, grafik, fase bulan, dan laporan udara.
Fokus penuh pada radar menampilkan data radar cuaca secara real time, termasuk kecepatan angin, estimasi presipitasi, dan peringatan badai.
Desain minimalis dan elegan, dengan widget kustom, prakiraan harian dan jam, integrasi Apple Watch, dan fitur trip forecaster.
Tampilan kreatif dan ekspresif, menggunakan animasi 3D, suara efek, dan fitur gamified seperti Cloudburst dalam aplikasi.
Aplikasi peta radar cuaca cepat dan responsif, dengan integrasi AI dan data satelit untuk deteksi kebakaran, kualitas udara, dan lalu lintas.
Aplikasi cuaca adalah alat digital yang membantu kita mengetahui kondisi dan prediksi cuaca dengan cepat, akurat, dan praktis. (Z-4)
Aplikasi ini biasanya menampilkan suhu, kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, dan peringatan cuaca ekstrem seperti hujan lebat, badai, atau gelombang panas.
Aplikasi ini dapat diinstal pada perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer, dan biasanya memanfaatkan data dari badan meteorologi atau jaringan stasiun cuaca lokal dan global.
Aplikasi ini biasanya menyediakan data seperti suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, kemungkinan hujan, serta perkiraan cuaca untuk beberapa jam atau hari ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved