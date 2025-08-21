Cara Memblokir Iklan di HP: 5 Langkah Mudah Tanpa Ribet

Cara blokir iklan di HP(Freepik)

IKLAN di HP sering mengganggu saat browsing atau main game. Untungnya, ada cara memblokir iklan di HP yang mudah dan cepat. Artikel ini akan memandu kamu dengan langkah-langkah sederhana agar pengalaman menggunakan HP lebih nyaman. Yuk, simak!

Mengapa Perlu Memblokir Iklan di HP?

Iklan bisa memperlambat HP, menghabiskan kuota data, dan kadang membawa malware. Dengan memblokir iklan, kamu bisa:

Menghemat kuota internet.

Mempercepat loading halaman web.

Mengurangi risiko virus atau pop-up berbahaya.

Menikmati pengalaman browsing yang lebih nyaman.

5 Cara Memblokir Iklan di HP dengan Mudah

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk memblokir iklan di HP, baik Android maupun iPhone. Pilih metode yang paling cocok untuk kamu!

1. Gunakan Browser dengan Fitur Pemblokir Iklan

Beberapa browser, seperti Brave atau AdBlock Browser, punya fitur bawaan untuk memblokir iklan. Cara ini sangat mudah:

Unduh browser seperti Brave dari Google Play Store atau App Store. Instal dan buka aplikasi. Fitur pemblokir iklan akan otomatis aktif, jadi kamu bisa browsing tanpa iklan!

2. Aktifkan Mode Hemat Data di Browser

Browser seperti Google Chrome punya fitur hemat data yang bisa mengurangi iklan. Caranya:

Buka aplikasi Chrome di HP. Klik ikon tiga titik di kanan atas, lalu pilih Pengaturan. Pilih Hemat Data dan aktifkan.

Fitur ini tidak memblokir semua iklan, tapi bisa mengurangi iklan yang mengganggu.

3. Instal Aplikasi Pemblokir Iklan

Ada banyak aplikasi pemblokir iklan seperti AdGuard atau Blokada. Ikuti langkah ini:

Unduh aplikasi pemblokir iklan dari toko aplikasi atau situs resmi. Instal dan ikuti petunjuk untuk mengatur aplikasi. Aktifkan pemblokiran iklan untuk aplikasi atau browser tertentu.

Catatan: Beberapa aplikasi mungkin memerlukan langganan berbayar untuk fitur premium.

4. Atur Pengaturan HP untuk Membatasi Iklan

HP Android dan iPhone punya pengaturan bawaan untuk membatasi iklan. Caranya:

Android: Buka Pengaturan > Google > Iklan > Aktifkan Opt out of Ads Personalization .

Buka > > > Aktifkan . iPhone: Buka Pengaturan > Privasi > Iklan > Aktifkan Batasi Pelacakan Iklan.

Ini akan mengurangi iklan yang dipersonalisasi, meski tidak memblokir sepenuhnya.

5. Gunakan VPN dengan Fitur Pemblokir Iklan

Beberapa VPN, seperti NordVPN atau ProtonVPN, punya fitur pemblokir iklan. Caranya:

Unduh aplikasi VPN dari toko aplikasi. Instal dan aktifkan fitur pemblokir iklan (biasanya disebut CyberSec atau AdBlock). Hubungkan VPN dan nikmati browsing tanpa iklan.

Tips Tambahan untuk Pengalaman Bebas Iklan

Selain cara di atas, kamu juga bisa:

Perbarui sistem operasi HP agar fitur keamanan lebih optimal.

Hindari mengklik iklan pop-up yang mencurigakan.

Gunakan aplikasi antivirus untuk perlindungan tambahan.

Kesimpulan

Memblokir iklan di HP tidak sesulit yang kamu bayangkan. Dengan menggunakan browser khusus, aplikasi pemblokir iklan, atau pengaturan bawaan HP, kamu bisa menikmati internet tanpa gangguan. Coba salah satu cara memblokir iklan di HP di atas dan rasakan perbedaannya! (Z-10)