Sirius: Bintang Anjing yang Menerangi Langit Malam

Citra berbasis darat ini diambil oleh astronom amatir Jepang, Akira Fujii, dan menunjukkan Sirius dari dekat.(ESA/Akira Fujii)

DI langit malam, Sirius bersinar lebih terang daripada bintang lain yang terlihat dari Bumi. Hanya saja masih kalah terang dari bulan, beberapa planet, dan Stasiun Luar Angkasa Internasional.

Bintang yang berada 8,6 tahun cahaya dari Bumi ini memukau dengan kilau putihnya dan telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya ribuan tahun.

Apa itu Sirius?

Sirius adalah bintang paling terang di rasi Canis Major, sehingga dijuluki ‘Bintang Anjing’. Namanya berasal dari kata Yunani yang berarti ‘bercahaya’, sangat cocok dengan kilau putihnya yang memukau.

Ungkapan ‘hari-hari anjing’ muncul karena Sirius terbit bersamaan dengan matahari. Selain Mesir, Sirius juga tercatat dalam tradisi astronomi Yunani, Polinesia, dan budaya lain di dunia.

Pada 1862, para astronom menemukan bahwa Sirius A memiliki bintang pendamping yang lebih redup, yaitu Sirius B, sebuah katai putih dengan kepadatan sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, katai putih ini akan semakin meredup hingga akhirnya berhenti memancarkan cahaya dan berubah menjadi katai hitam.

Ilmuwan mempelajari Sirius B untuk memahami siklus kehidupan bintang, termasuk masa depan matahari. Data dari Teleskop Luar Angkasa Hubble tahun 2005 mengungkapkan bahwa massa Sirius B hampir setara dengan matahari, yakni sekitar 98% dari massa matahari.

Cara Menemukan Sirius

Sirius dapat dilihat di kedua belahan bumi. Aplikasi seperti SkySafari atau Stellarium membantu pengamat menemukan Sirius dari lokasi mana pun.

Di belahan bumi utara, Sirius menjadi bintang paling mencolok di langit musim dingin. Untuk menemukannya di rasi Canis Major, cukup ikuti garis Sabuk Orion ke arah bawah kiri.

Di belahan bumi selatan, Sirius tampak tinggi di malam musim panas. Bintang ini tampak paling jelas ketika berada jauh dari cakrawala, tepat di posisi tertinggi di langit.

Fakta Menarik Tentang Sirius

Sirius bukan sekadar bintang terang di langit malam. Bintang ini menyimpan fakta-fakta unik yang menarik untuk diketahui.

1. Bintang Paling Terang

Bintang ini 25 kali lebih terang daripada matahari. Kecerahannya karena kombinasi luminositas tinggi dan jaraknya yang relatif dekat.

2. Bintang yang Berkelap-kelip dan Berwarna-warni

Atmosfer Bumi membuat cahaya bintang ini berkelap-kelip. Selain itu, perbedaan penyebaran cahaya oleh udara juga menimbulkan efek warna seperti pelangi.

3. Bintang yang Menarik bagi Astronom

Sirius adalah bintang terang dan masif yang paling dekat dengan Bumi. Pendampingnya, Sirius B, membantu ilmuwan memahami evolusi bintang dan katai putih.

Bintang ini juga menjadi “laboratorium alam” untuk mempelajari bintang biner dan evolusi bintang, sehingga tetap menjadi fokus penelitian astronomi hingga kini.

4. Warna yang Berubah

Sejumlah catatan kuno menggambarkan Sirius sebagai bintang merah, namun kini bintang tersebut tampak sebagai bintang putih yang terang. Perubahan ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan.

5. Bukan Bintang Raksasa, Tapi Terang

Bintang ini menonjol karena dekat dan bercahaya, bukan karena ukurannya yang terbesar.

6. Salah satunya Bintang Anjing

Selain Sirius, banyak bintang lain di Canis Major dan Canis Minor juga disebut “Bintang Anjing” di berbagai budaya.

Sirius bukan hanya bintang paling terang di langit malam, tetapi juga saksi sejarah dan budaya manusia. Dengan kilau yang memukau dan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan, bintang ini tetap menjadi ikon langit malam yang menakjubkan. (space/Z-2)