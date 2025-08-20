MSD 2025 Jadi Wadah untuk Mendorong Transformasi Digital Lintas Sektor di Indonesia

Metrodata Solution Day 2025(MI/Haliza)

PT Metrodata Electronics Tbk resmi menggelar Metrodata Solution Day (MSD) 2025 yang berlokasi di Hotel Shangri-La, Jakarta. Acara tahunan ini menandai 20 tahun konsistensi Metrodata dalam menghadirkan wadah kolaborasi bagi pemimpin industri, regulator, dan pelaku teknologi untuk mendorong transformasi digital lintas sektor di Indonesia.

Tahun ini, MSD mengusung tema ”The Rise of Agentic AI: Balancing Innovation with Security and Governance”. Tema tersebut menyoroti pergeseran peran kecerdasan buatan, dari sistem pasif yang hanya menyajikan informasi, kini menjadi entitas aktif yang mampu mengambil keputusan sekaligus mengeksekusi tindakan secara otonom.

Acara MSD 2025 ini menyoroti agentic AI, yakni kecerdasan buatan yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi mampu menganalisis, mengambil keputusan, dan bertindak secara otonom.

“Jadi AI yang bersifat agen, seperti agen rahasia. Dia melakukannya seperti agen rahasia yang bisa menganalisis, bertindak sendiri, dan mengambil keputusan. Dan setelah mengambil keputusan, AI mampu menyesuaikan momentumnya secara adaptif,” ujar Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk.

Karakter agentic AI sendiri meliputi sifat autonomous, goal oriented, real time, dan adaptif, sehingga dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Metrodata menekankan pentingnya tanggung jawab, keamanan, dan tata kelola dalam penerapan AI, didukung oleh tim konsultan berpengalaman serta berbagai sertifikasi vendor. Untuk mendukung implementasi agentic AI secara lebih luas, Metrodata bekerja sama dengan Red Hat yang menyediakan platform open source fleksibel.

Platform ini memungkinkan perusahaan menjalankan berbagai model AI di berbagai inftastruktur on premise, cloud, maupun hybrid secara aman dan efisien. Kolaborasi ini bertujuan mendorong inovasi pasar, mempercepat transformasi ekonomi digital, dan memastikan solusi AI tetap sesuai tata kelola yang baik.

Metrodata tidak hanya bekerja sama dengan Red Hat, namun juga menggandeng Microsoft, Cloudera Indonesia, Anaplan, SingleStore, Confluent Indonesia, dan HP Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan penerapan solusi agentic dan Agile AI secara lebih fleksibel, aman, dan efisien, sekaligus mendorong transformasi digital di berbagai sektor bisnis.