3 Cara Mengatur Jam di Windows

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Jam Windows adalah fitur bawaan sistem operasi Microsoft Windows yang menampilkan informasi waktu dan tanggal di komputer atau laptop. Biasanya terletak di pojok kanan bawah taskbar.
Jam Windows ini berfungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal saat ini, serta menyinkronkan jam otomatis dengan server internet agar selalu akurat.
Jam Windows adalah sistem penunjuk waktu digital di komputer atau laptop dengan OS Windows yang terintegrasi dengan kalender dan sinkronisasi waktu global. (Z-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved