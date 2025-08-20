Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

3 Cara Mengatur Jam di Windows

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/8/2025 21:05
3 Cara Mengatur Jam di Windows
Berikut Cara Mengatur Jam di Windows(freepik)

Jam Windows adalah fitur bawaan sistem operasi Microsoft Windows yang menampilkan informasi waktu dan tanggal di komputer atau laptop. Biasanya terletak di pojok kanan bawah taskbar.

Jam Windows ini berfungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal saat ini, serta menyinkronkan jam otomatis dengan server internet agar selalu akurat.

Berikut 3 Cara Mengatur Jam di Windows

1. Melalui Taskbar

  • Klik kanan pada jam atau tanggal di pojok kanan bawah taskbar.
  • Pilih Adjust date atau time.
  • Akan terbuka menu pengaturan Date & Time.
  • Jika ingin otomatis, aktifkan set time automatically.
  • Jika ingin manual, matikan opsi tersebut, lalu klik Change di bagian Set the date and time manually.
  • Atur jam dan tanggal sesuai keinginan, lalu klik Change untuk menyimpan.

2. Melalui Control Panel

  • Tekan Windows dan R, ketik control, lalu tekan Enter.
  • Pilih menu Clock and Region lalu Date and Time.
  • Klik Change date and time.
  • Atur tanggal, jam, dan zona waktu sesuai keinginan.
  • Klik OK untuk menyimpan.

3. Sinkronisasi dengan Internet

  • Buka Adjust date atau time.
  • Gulir ke bawah, pilih Additional settings dan Sync now.
  • Pastikan Time zone sesuai dengan lokasi kamu.

Jam Windows adalah sistem penunjuk waktu digital di komputer atau laptop dengan OS Windows yang terintegrasi dengan kalender dan sinkronisasi waktu global. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved