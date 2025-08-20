Berikut Cara Mengatur Jam di Windows(freepik)

Jam Windows adalah fitur bawaan sistem operasi Microsoft Windows yang menampilkan informasi waktu dan tanggal di komputer atau laptop. Biasanya terletak di pojok kanan bawah taskbar.

Jam Windows ini berfungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal saat ini, serta menyinkronkan jam otomatis dengan server internet agar selalu akurat.

Berikut 3 Cara Mengatur Jam di Windows

1. Melalui Taskbar

Klik kanan pada jam atau tanggal di pojok kanan bawah taskbar.

Pilih Adjust date atau time.

Akan terbuka menu pengaturan Date & Time.

Jika ingin otomatis, aktifkan set time automatically.

Jika ingin manual, matikan opsi tersebut, lalu klik Change di bagian Set the date and time manually.

Atur jam dan tanggal sesuai keinginan, lalu klik Change untuk menyimpan.

2. Melalui Control Panel

Tekan Windows dan R, ketik control, lalu tekan Enter.

Pilih menu Clock and Region lalu Date and Time.

Klik Change date and time.

Atur tanggal, jam, dan zona waktu sesuai keinginan.

Klik OK untuk menyimpan.

3. Sinkronisasi dengan Internet

Buka Adjust date atau time.

Gulir ke bawah, pilih Additional settings dan Sync now.

Pastikan Time zone sesuai dengan lokasi kamu.

Jam Windows adalah sistem penunjuk waktu digital di komputer atau laptop dengan OS Windows yang terintegrasi dengan kalender dan sinkronisasi waktu global. (Z-4)