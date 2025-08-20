Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

7 Aplikasi Kiblat Sholat Terbaik untuk HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/8/2025 18:30
7 Aplikasi Kiblat Sholat Terbaik untuk HP Android
Berikut Aplikasi Kiblat Sholat Terbaik untuk HP Android(freepik)

APLIKASI kiblat sholat adalah aplikasi khusus di smartphone yang berfungsi untuk membantu umat Muslim menemukan arah kiblat dengan memanfaatkan kompas digital, GPS, dan data peta.

Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur tambahan selain penunjuk arah kiblat, seperti jadwal sholat, pengingat adzan, doa harian, bahkan Al-Qur’an digital.

Berikut 7 Aplikasi Kiblat Sholat Terbaik untuk HP Android

1. Muslim Pro

  • Fitur: Penunjuk arah kiblat, jadwal sholat, Al-Qur’an digital, doa harian, kalender hijriyah.
  • Keunggulan: Desain modern dan database lokasi akurat di seluruh dunia.

2. Umma

  • Fitur: Arah kiblat, waktu sholat, komunitas muslim, konten kajian Islami.
  • Keunggulan: Ada fitur pengingat azan dan bacaan Al-Qur’an dengan terjemahan.

3. Al-Qur’an Indonesia

  • Fitur: Al-Qur’an digital lengkap dengan terjemahan, jadwal sholat, dan arah kiblat.
  • Keunggulan: Ringan, tanpa banyak iklan, cocok untuk pengguna yang butuh aplikasi simpel.

4. iMuslim

  • Fitur: Arah kiblat, waktu sholat, tasbih digital, doa-doa harian.
  • Keunggulan: Tampilan sederhana, cocok untuk semua usia.

5. Prayer Times: Qibla & Azan

  • Fitur: Waktu sholat global, azan, arah kiblat berbasis GPS.
  • Keunggulan: Bisa digunakan meski sedang offline, cocok saat bepergian.

6. Athan: Prayer Times & Qibla

  • Fitur: Jadwal sholat, pengingat azan, arah kiblat, serta konten Islami.
  • Keunggulan: Basis pengguna besar, cocok untuk perjalanan ke luar negeri.

7. Muslim Go

  • Fitur: Kiblat, jadwal sholat, doa harian, Al-Qur’an, serta info masjid terdekat.
  • Keunggulan: Lengkap dengan fitur gaya hidup Islami, seperti konten artikel.

Semua aplikasi di atas bisa diunduh gratis di Google Play Store, dan kebanyakan sudah mendukung fitur offline untuk menentukan kiblat saat tidak ada internet. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved