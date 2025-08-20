Berikut Aplikasi Kiblat Sholat Terbaik untuk HP Android(freepik)

APLIKASI kiblat sholat adalah aplikasi khusus di smartphone yang berfungsi untuk membantu umat Muslim menemukan arah kiblat dengan memanfaatkan kompas digital, GPS, dan data peta.

Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur tambahan selain penunjuk arah kiblat, seperti jadwal sholat, pengingat adzan, doa harian, bahkan Al-Qur’an digital.

Berikut 7 Aplikasi Kiblat Sholat Terbaik untuk HP Android

1. Muslim Pro

Fitur: Penunjuk arah kiblat, jadwal sholat, Al-Qur’an digital, doa harian, kalender hijriyah.

Keunggulan: Desain modern dan database lokasi akurat di seluruh dunia.

2. Umma

Fitur: Arah kiblat, waktu sholat, komunitas muslim, konten kajian Islami.

Keunggulan: Ada fitur pengingat azan dan bacaan Al-Qur’an dengan terjemahan.

3. Al-Qur’an Indonesia

Fitur: Al-Qur’an digital lengkap dengan terjemahan, jadwal sholat, dan arah kiblat.

Keunggulan: Ringan, tanpa banyak iklan, cocok untuk pengguna yang butuh aplikasi simpel.

4. iMuslim

Fitur: Arah kiblat, waktu sholat, tasbih digital, doa-doa harian.

Keunggulan: Tampilan sederhana, cocok untuk semua usia.

5. Prayer Times: Qibla & Azan

Fitur: Waktu sholat global, azan, arah kiblat berbasis GPS.

Keunggulan: Bisa digunakan meski sedang offline, cocok saat bepergian.

6. Athan: Prayer Times & Qibla

Fitur: Jadwal sholat, pengingat azan, arah kiblat, serta konten Islami.

Keunggulan: Basis pengguna besar, cocok untuk perjalanan ke luar negeri.

7. Muslim Go

Fitur: Kiblat, jadwal sholat, doa harian, Al-Qur’an, serta info masjid terdekat.

Keunggulan: Lengkap dengan fitur gaya hidup Islami, seperti konten artikel.

Semua aplikasi di atas bisa diunduh gratis di Google Play Store, dan kebanyakan sudah mendukung fitur offline untuk menentukan kiblat saat tidak ada internet. (Z-4)