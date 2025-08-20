Cara Backup Story Instagram Sebelum Archive Instagram Dihapus

Headline
FITUR archive Instagram dihapus bikin panik banyak pengguna. Fitur arsip ini memungkinkan kamu menyimpan cerita (story) tanpa harus memposting ulang atau menyimpannya di galeri. Tapi, kabar buruknya, Meta, perusahaan di balik Instagram, berencana menghapus fitur ini pada Juli 2025 karena masalah teknis seperti bug yang membuat arsip hilang.
Jangan khawatir! Artikel ini akan memandu kamu dengan langkah sederhana untuk backup story Instagram agar kenangan berhargamu tetap aman.
Banyak pengguna melaporkan story di arsip mereka hilang atau muncul pesan “This story is no longer available”. Meta mengakui ini disebabkan oleh bug sistem yang tidak bisa memulihkan data yang hilang. Karena itu, penting untuk segera backup story Instagram sebelum fitur arsip benar-benar dihapus. Dengan menyimpan story ke Google Drive atau perangkat, kamu bisa mengakses momen spesial kapan saja tanpa khawatir kehilangan data.
Salah satu cara paling aman dan praktis untuk backup story adalah dengan menyimpannya ke Google Drive. Berikut langkah-langkahnya:
Catatan: Pastikan akun Google Drive-mu punya cukup ruang penyimpanan. Proses ini bisa memakan waktu tergantung jumlah data dan kecepatan internet.
Jika kamu ingin menyimpan story langsung ke ponsel, ikuti cara ini:
Catatan: Cara ini cocok untuk menyimpan beberapa story secara manual. Untuk jumlah besar, gunakan metode Google Drive agar lebih cepat.
Instagram menyediakan fitur “Download Your Information” untuk mengunduh semua data, termasuk story. Berikut caranya:
Catatan: Proses ini bisa memakan waktu hingga 48 jam, jadi cek emailmu secara berkala.
Dengan kabar archive Instagram dihapus, sekarang adalah waktu terbaik untuk backup story Instagram. Baik menggunakan Google Drive, menyimpan ke perangkat, atau fitur “Download Your Information”, kamu bisa menyelamatkan kenangan berharga dengan mudah. Jangan tunggu sampai Juli 2025! Mulai backup sekarang agar momen spesialmu tetap aman.
