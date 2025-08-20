Cara Backup Story Instagram Sebelum Archive Instagram Dihapus

Cara backup story instagram.(Freepik)

FITUR archive Instagram dihapus bikin panik banyak pengguna. Fitur arsip ini memungkinkan kamu menyimpan cerita (story) tanpa harus memposting ulang atau menyimpannya di galeri. Tapi, kabar buruknya, Meta, perusahaan di balik Instagram, berencana menghapus fitur ini pada Juli 2025 karena masalah teknis seperti bug yang membuat arsip hilang.

Jangan khawatir! Artikel ini akan memandu kamu dengan langkah sederhana untuk backup story Instagram agar kenangan berhargamu tetap aman.

Mengapa Archive Instagram Dihapus?

Banyak pengguna melaporkan story di arsip mereka hilang atau muncul pesan “This story is no longer available”. Meta mengakui ini disebabkan oleh bug sistem yang tidak bisa memulihkan data yang hilang. Karena itu, penting untuk segera backup story Instagram sebelum fitur arsip benar-benar dihapus. Dengan menyimpan story ke Google Drive atau perangkat, kamu bisa mengakses momen spesial kapan saja tanpa khawatir kehilangan data.

Cara Backup Story Instagram ke Google Drive

Salah satu cara paling aman dan praktis untuk backup story adalah dengan menyimpannya ke Google Drive. Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi Instagram di ponsel dan masuk ke akunmu. Ketuk ikon profil di kanan bawah, lalu pilih ikon tiga garis di kanan atas. Pilih “Settings and activity” > “Your information and permissions” > “Download your information”. Pilih “Download or transfer information” dan klik “All available information” untuk menyimpan semua story. Pilih “Transfer to destination”, lalu pilih “Google Drive” sebagai tujuan. Hubungkan akun Google Drive-mu dengan Instagram dan klik “Connect”. Pilih rentang waktu (date range) “All time” untuk menyimpan semua story, lalu pilih kualitas media (High, Medium, atau Low). Klik “Start transfer” dan masukkan kata sandi akunmu untuk keamanan. Tunggu proses selesai. Story akan tersimpan otomatis di Google Drive.

Catatan: Pastikan akun Google Drive-mu punya cukup ruang penyimpanan. Proses ini bisa memakan waktu tergantung jumlah data dan kecepatan internet.

Cara Backup Story Instagram ke Perangkat

Jika kamu ingin menyimpan story langsung ke ponsel, ikuti cara ini:

Buka aplikasi Instagram dan masuk ke profilmu. Klik ikon tiga garis di kanan atas, lalu pilih “Archive” atau “Your activity” > “Archived”. Pilih tab “Stories” di bagian atas layar. Pilih story yang ingin disimpan, lalu ketuk ikon tiga titik di kanan bawah. Pilih “Save photo” atau “Save video”. Story akan tersimpan di galeri ponselmu. Ulangi untuk setiap story yang ingin kamu simpan.

Catatan: Cara ini cocok untuk menyimpan beberapa story secara manual. Untuk jumlah besar, gunakan metode Google Drive agar lebih cepat.

Cara Backup Menggunakan Fitur Download Your Information

Instagram menyediakan fitur “Download Your Information” untuk mengunduh semua data, termasuk story. Berikut caranya:

Buka Instagram, masuk ke profil, dan klik “Edit profile”. Pilih “Personal information settings” > “Your information and permissions” > “Download your information”. Pilih akun yang ingin diunduh datanya, lalu klik “Next”. Pilih “Download to device” atau “Transfer to destination” (misalnya Google Drive). Tentukan rentang waktu, format file, dan kualitas media, lalu klik “Request download”. Tunggu email dari Instagram berisi tautan unduhan. Buka tautan dan unduh file ke perangkatmu.

Catatan: Proses ini bisa memakan waktu hingga 48 jam, jadi cek emailmu secara berkala.

Tips Tambahan untuk Backup Story Instagram

Periksa Ruang Penyimpanan: Pastikan perangkat atau Google Drive punya cukup ruang untuk menyimpan file.

Pastikan perangkat atau Google Drive punya cukup ruang untuk menyimpan file. Gunakan Koneksi Stabil: Koneksi internet yang lambat bisa memperlambat proses transfer.

Koneksi internet yang lambat bisa memperlambat proses transfer. Backup Secara Berkala: Lakukan backup rutin untuk menghindari kehilangan data di masa depan.

Lakukan backup rutin untuk menghindari kehilangan data di masa depan. Hindari Aplikasi Pihak Ketiga: Aplikasi pihak ketiga berisiko keamanan, jadi gunakan fitur resmi Instagram untuk backup.

Kesimpulan

Dengan kabar archive Instagram dihapus, sekarang adalah waktu terbaik untuk backup story Instagram. Baik menggunakan Google Drive, menyimpan ke perangkat, atau fitur “Download Your Information”, kamu bisa menyelamatkan kenangan berharga dengan mudah. Jangan tunggu sampai Juli 2025! Mulai backup sekarang agar momen spesialmu tetap aman.