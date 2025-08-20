Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

3 Cara Install Pinterest di PC, Mudah dan Cepat

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/8/2025 17:00
Berikut Cara Install Pinterest di PC(freepik)

PINTEREST adalah sebuah platform media sosial berbasis visual yang memungkinkan penggunanya untuk menemukan, menyimpan, dan berbagi ide dalam bentuk gambar maupun video.

Di Pinterest, setiap konten disebut Pin, dan pengguna bisa mengelompokkan Pin ke dalam papan sesuai kategori, misalnya resep masakan, desain rumah, fashion, traveling, hingga inspirasi bisnis.

Berikut Cara Install Pinterest di PC

1. Melalui Browser

  • Buka browser di PC.
  • Kunjungi situs resmi https://www.pinterest.com.
  • Login dengan akun Pinterest menggunakan email, Google, atau Facebook.
  • Pinterest bisa digunakan langsung tanpa perlu aplikasi tambahan.

2. Install Pinterest via Microsoft Store

  • Buka Microsoft Store di PC.
  • Ketik Pinterest pada kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi Pinterest resmi.
  • Klik Get atau Install.
  • Setelah selesai, buka aplikasi Pinterest langsung dari Start Menu.

3. Install Pinterest dengan Emulator Android

  • Download dan install Bluestacks di PC.
  • Buka Bluestacks dan masuk ke Google Play Store.
  • Cari Pinterest.
  • Klik Install dan tunggu sampai selesai.
  • Pinterest siap digunakan layaknya di HP Android.

Secara sederhana Pinterest adalah tempat untuk mencari inspirasi, menyimpan ide, dan membagikannya dalam bentuk visual. (Z-4)



Editor : Reynaldi
