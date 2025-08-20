Kode Proxy WA Indonesia 2025: Cara Setting di Android & iPhone

Ilustrasi.(freepik)

Apakah kamu pernah kesulitan mengakses WhatsApp karena internet bermasalah? Jangan khawatir! Dengan kode proxy WA, kamu bisa tetap mengirim pesan meski jaringan terbatas. Fitur WhatsApp Proxy memungkinkan pengguna di Indonesia untuk berkomunikasi aman tanpa internet langsung. Artikel ini akan menjelaskan apa itu kode proxy WA, daftar kode terbaru, dan cara setting di Android serta iPhone. Yuk, simak langkah-langkahnya!

Apa Itu Kode Proxy WA?

Kode proxy WA adalah alamat server yang digunakan untuk menghubungkan WhatsApp ke internet melalui server perantara. Fitur ini sangat membantu saat internet diblokir atau lelet, misalnya di daerah dengan sinyal buruk. WhatsApp menjamin keamanan dengan enkripsi end-to-end, jadi pesanmu tetap aman meski menggunakan proxy. Kode proxy WA Indonesia biasanya disediakan oleh relawan atau organisasi terpercaya.

Daftar Kode Proxy WA Indonesia Terbaru 2025

Berikut adalah beberapa kode proxy WA untuk berbagai kota di Indonesia yang bisa kamu coba:

Jakarta: XXX.11.136.114

Bandung: XXX.138.249.15

Yogyakarta: XXX.20.56.203

Surabaya: XXX.58.199.229

Medan: XXX.232.86.22

Semarang: XXX.23.100.1

Kota Lain: 24.199.100.225

Catatan: Pastikan kode proxy masih aktif. Jika gagal, coba alamat lain atau cari kode terbaru dari sumber terpercaya.

Port yang Digunakan untuk Kode Proxy WA

Sebelum setting, kamu perlu tahu port yang didukung WhatsApp Proxy:

80: Lalu lintas web standar (HTTP)

443: Lalu lintas web terenkripsi (HTTPS)

5222: Protokol Jabber (default WhatsApp)

8080: HTTP dengan protokol proxy

8443: HTTPS dengan protokol proxy

8222: Jabber dengan protokol proxy

Cara Setting Kode Proxy WA di Android

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengatur kode proxy WA di ponsel Android:

Buka aplikasi WhatsApp versi terbaru. Pastikan kamu sudah update dari Google Play Store. Pada tab Chat, klik ikon tiga titik di kanan atas, lalu pilih Pengaturan. Pilih menu Penyimpanan dan Data, lalu klik Proxy. Aktifkan opsi Gunakan Proxy dengan menggeser tombol. Klik Setel Proxy, masukkan salah satu kode proxy WA, misalnya XXX.11.136.114. Klik Simpan. Jika koneksi berhasil, tanda centang hijau akan muncul.

Tips: Jika tidak bisa mengirim pesan, kode proxy mungkin diblokir. Tekan lama alamat proxy untuk menghapus, lalu masukkan kode baru.

Cara Setting Kode Proxy WA di iPhone

Bagi pengguna iPhone, berikut cara mengatur kode proxy WA:

Perbarui WhatsApp ke versi terbaru dari App Store. Buka WhatsApp, lalu masuk ke menu Pengaturan di kanan bawah. Pilih Penyimpanan dan Data, lalu klik Proxy. Aktifkan opsi Gunakan Proxy. Masukkan kode proxy WA, seperti XXX.11.136.114, pada kolom Setel Proxy. Klik Simpan. Tanda centang akan muncul jika koneksi berhasil.

Catatan: Jika pesan tidak terkirim, coba alamat proxy lain karena yang lama mungkin sudah tidak aktif.

Tips Aman Menggunakan Kode Proxy WA

Meski WhatsApp menjamin keamanan dengan enkripsi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Gunakan kode proxy dari sumber terpercaya untuk menghindari pelacakan atau penyadapan.

Jangan bagikan data pribadi sensitif melalui proxy yang tidak jelas asal-usulnya.

Perbarui aplikasi WhatsApp secara rutin untuk keamanan dan performa terbaik.

Kesimpulan

Dengan kode proxy WA, kamu bisa tetap terhubung meski internet bermasalah. Fitur ini mudah diatur di Android dan iPhone, asal kamu punya kode proxy aktif dan tahu port yang tepat. Pastikan selalu menggunakan alamat proxy dari sumber terpercaya agar komunikasi tetap aman.