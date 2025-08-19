Cara Cek Umur Kartu Telkomsel: Mudah, Cepat, dan Anti Ribet!

Ilustrasi.(Freepik)

Pernah penasaran berapa lama kamu sudah pakai nomor Telkomsel? Mengetahui umur kartu Telkomsel penting untuk cek masa aktif atau dapatkan promo khusus pelanggan setia.

Artikel ini akan memandu kamu cara cek umur kartu Telkomsel dengan langkah sederhana dan cepat. Yuk, simak!

Mengapa Perlu Cek Umur Kartu Telkomsel?

Umur kartu Telkomsel adalah waktu sejak nomor kamu aktif pertama kali. Informasi ini berguna untuk:

Mengetahui berapa lama kamu jadi pelanggan Telkomsel.

Cek kelayakan promo khusus untuk pelanggan lama.

Memastikan kartu tidak hangus karena masa aktif habis.

Dengan cek umur kartu Telkomsel, kamu bisa lebih mudah mengatur penggunaan nomor dan manfaatkan penawaran menarik!

Baca juga: Cara Transfer Pulsa Telkomsel

3 Cara Mudah Cek Umur Kartu Telkomsel

Berikut tiga metode paling praktis untuk cek umur kartu Telkomsel. Pilih yang paling cocok untuk kamu!

1. Cek Umur Kartu Telkomsel dengan Kode USSD *999#

Metode ini super cepat dan tidak butuh internet. Cocok untuk semua tipe ponsel!

Buka aplikasi telepon di ponsel kamu. Ketik *999# lalu tekan tombol panggil. Pilih menu Lainnya hingga menemukan opsi Cek Umur Kartu. Klik opsi tersebut, dan tunggu notifikasi muncul. Kamu akan dapat info umur kartu dalam satuan hari (misal: 1234 hari). Untuk tahu dalam tahun, cari di Google dengan kata kunci “1234 hari berapa tahun”.

Catatan: Hasilnya dalam hitungan hari, jadi perlu konversi manual untuk tahu tahun atau bulan.

Baca juga: 3 Cara Daftar Paket Nelpon Telkomsel Murah

2. Cek Umur Kartu Telkomsel via Aplikasi MyTelkomsel

Punya aplikasi MyTelkomsel? Kamu bisa cek umur kartu dengan mudah dan dapat hasil dalam format tahun, bulan, dan hari!

Unduh aplikasi MyTelkomsel dari Play Store atau App Store. Login dengan nomor Telkomsel kamu. Klik menu Help Center di pojok kanan atas. Pilih Tanya Veronika untuk masuk ke live chat. Ketik “cek umur kartu” dan kirim. Masukkan nomor Telkomsel kamu saat diminta. Tunggu info umur kartu muncul di layar.

Keunggulan: Hasilnya langsung dalam format lengkap (tahun, bulan, hari) dan mudah dibaca.

Baca juga: Cara Cek Nomor Indosat Terbaru

3. Cek Umur Kartu Telkomsel via Veronika (Chat Virtual)

Tanpa aplikasi, kamu bisa cek umur kartu Telkomsel lewat asisten virtual Veronika. Butuh koneksi internet, ya!

Buka browser dan kunjungi tsel.me/chatva. Ketik “cek umur kartu” di kolom chat. Masukkan nomor Telkomsel kamu saat diminta. Veronika akan kirim kode verifikasi via SMS (berlaku 3 menit). Masukkan kode tersebut di chat. Informasi umur kartu akan muncul dalam format tahun, bulan, dan hari.

Keunggulan: Praktis, bisa diakses dari ponsel atau laptop, dan hasilnya akurat.

Tips Tambahan agar Kartu Telkomsel Tetap Aktif

Selain cek umur kartu Telkomsel, pastikan kartu kamu tetap aktif dengan tips ini:

Isi ulang pulsa secara rutin untuk perpanjang masa aktif.

Gunakan aplikasi MyTelkomsel untuk cek masa aktif dan beli paket.

Manfaatkan layanan GraPARI Online untuk urusan kartu tanpa ke kantor.

Kesimpulan

Mengecek umur kartu Telkomsel itu gampang banget! Kamu bisa pakai kode *999#, aplikasi MyTelkomsel, atau chat dengan Veronika. Setiap metode punya kelebihan, jadi pilih yang paling nyaman untuk kamu. Dengan tahu umur kartu, kamu bisa pantau loyalitas sebagai pelanggan dan manfaatkan promo menarik dari Telkomsel. Yuk, coba sekarang!