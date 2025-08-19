3 Cara Mengatur Resolusi Layar Laptop

Berikut Cara Mengatur Resolusi Layar Laptop(freepik)

RESOLUSI layar adalah ukuran yang menunjukkan jumlah piksel atau titik-titik kecil penyusun gambar yang dapat ditampilkan pada layar perangkat, baik laptop, monitor, TV, maupun smartphone.

Resolusi biasanya ditulis dalam format lebar dikali tinggi dalam satuan piksel.

Berikut Cara Mengatur Resolusi Layar Laptop

1. Melalui Settings

Klik kanan pada Desktop lalu pilih Display settings.

Gulir ke bawah sampai bagian Display resolution.

Klik menu dropdown, pilih resolusi yang diinginkan, misalnya 1366×768, 1920×1080.

Setelah dipilih, akan muncul notifikasi lalu klik Keep changes jika tampilan sudah sesuai.

2. Melalui Control Panel

Tekan Windows dan R, lalu ketik control panel dan Enter.

Pilih Appearance and Personalization lalu Adjust screen resolution.

Pilih resolusi layar sesuai kebutuhan.

Klik Apply lalu OK.

3. Melalui Intel/NVIDIA/AMD Graphics Settings

Intel Graphics Command Center atau HD Graphics

NVIDIA Control Panel

AMD Radeon Software

Di sana kamu bisa atur resolusi lebih detail, bahkan refresh rate layar.

Resolusi optimal bergantung pada ukuran layar dan kemampuan hardware atau kartu grafis dan monitor. (Z-4)