Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

3 Cara Mengatur Resolusi Layar Laptop

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/8/2025 21:00
Berikut Cara Mengatur Resolusi Layar Laptop(freepik)

RESOLUSI layar adalah ukuran yang menunjukkan jumlah piksel atau titik-titik kecil penyusun gambar yang dapat ditampilkan pada layar perangkat, baik laptop, monitor, TV, maupun smartphone.

Resolusi biasanya ditulis dalam format lebar dikali tinggi dalam satuan piksel.

1. Melalui Settings

  • Klik kanan pada Desktop lalu pilih Display settings.
  • Gulir ke bawah sampai bagian Display resolution.
  • Klik menu dropdown, pilih resolusi yang diinginkan, misalnya 1366×768, 1920×1080.
  • Setelah dipilih, akan muncul notifikasi lalu klik Keep changes jika tampilan sudah sesuai.

2. Melalui Control Panel

  • Tekan Windows dan R, lalu ketik control panel dan Enter.
  • Pilih Appearance and Personalization lalu Adjust screen resolution.
  • Pilih resolusi layar sesuai kebutuhan.
  • Klik Apply lalu OK.

3. Melalui Intel/NVIDIA/AMD Graphics Settings

  • Intel Graphics Command Center atau HD Graphics
  • NVIDIA Control Panel
  • AMD Radeon Software
  • Di sana kamu bisa atur resolusi lebih detail, bahkan refresh rate layar.

Resolusi optimal bergantung pada ukuran layar dan kemampuan hardware atau kartu grafis dan monitor. (Z-4)



Editor : Reynaldi
