Harga Redmi Note 14 Terbaru 2025 & Spesifikasi Lengkap - Pilihan Terbaik!

REDMI Note 14 hadir sebagai smartphone kelas menengah dengan fitur unggulan. Dengan harga Redmi Note 14 yang terjangkau, ponsel ini cocok untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari main game, foto, hingga multitasking. Yuk, simak spesifikasi dan harga terbarunya!

Spesifikasi Redmi Note 14 yang Bikin Terkesan

Redmi Note 14 menawarkan performa mumpuni dengan desain modern. Berikut adalah spesifikasi utama yang perlu kamu tahu:

Layar AMOLED 6,67 Inci dengan Refresh Rate 120Hz

Layar AMOLED 6,67 inci pada Redmi Note 14 memberikan warna tajam dan jernih dengan resolusi 1080 x 2400 piksel. Refresh rate 120Hz membuat animasi dan scrolling terasa mulus, ideal untuk gaming dan menonton video. Layar ini juga dilindungi Corning Gorilla Glass 5, tahan gores dan benturan ringan.

Performa Kencang dengan Chipset MediaTek Helio G99-Ultra

Ditenagai chipset MediaTek Helio G99-Ultra, Redmi Note 14 menawarkan performa cepat untuk aplikasi berat dan game. Dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB serta penyimpanan 128GB/256GB, ponsel ini mendukung multitasking tanpa lag. Sistem operasi HyperOS berbasis Android 14 juga menambah pengalaman pengguna yang responsif.

Kamera 108 MP untuk Foto Jernih

Kamera utama 108 MP pada Redmi Note 14 mampu menghasilkan foto detail, bahkan dalam kondisi minim cahaya. Dilengkapi kamera makro 2 MP dan depth 2 MP, ponsel ini cocok untuk pecinta fotografi. Kamera depan 20 MP juga mendukung selfie berkualitas tinggi dengan fitur AI.

Baterai Besar 5500mAh dengan Fast Charging

Dengan baterai 5500mAh, Redmi Note 14 bisa bertahan hingga 1,5 hari untuk penggunaan normal. Fitur fast charging 33W memungkinkan pengisian daya hingga 55% dalam 40 menit, jadi kamu tidak perlu menunggu lama.

Harga Redmi Note 14 di Indonesia

Harga Redmi Note 14 bervariasi tergantung varian penyimpanan. Berikut daftar harga terbaru per Agustus 2025:

Redmi Note 14 (6GB/128GB): Rp 2.378.000

Redmi Note 14 (8GB/128GB): Rp 2.399.000

Redmi Note 14 (8GB/256GB): Rp 2.599.000

Harga ini sangat kompetitif untuk spesifikasi yang ditawarkan, menjadikan Redmi Note 14 pilihan terbaik di kelasnya.

Fitur Tambahan yang Menarik

Selain spesifikasi utama, Redmi Note 14 juga dilengkapi fitur berikut:

Desain Stylish: Tersedia dalam warna Midnight Black, Mist Purple, Lime Green, dan Sand Gold.

Tersedia dalam warna Midnight Black, Mist Purple, Lime Green, dan Sand Gold. Ketahanan: Sertifikasi IP54, tahan debu dan percikan air.

Sertifikasi IP54, tahan debu dan percikan air. Audio: Dual speaker dengan Dolby Atmos untuk pengalaman suara imersif.

Dual speaker dengan Dolby Atmos untuk pengalaman suara imersif. Konektivitas: Mendukung NFC, IR Blaster, dan slot microSD hingga 1TB.

Mengapa Memilih Redmi Note 14?

Dengan harga Redmi Note 14 yang ramah di kantong, kamu mendapatkan smartphone dengan performa tinggi, kamera canggih, dan baterai tahan lama. Cocok untuk pelajar, pekerja, atau siapa saja yang ingin ponsel andal tanpa harus bayar mahal. Dibandingkan kompetitor, Redmi Note 14 menawarkan nilai lebih dengan fitur sekelas flagship.

Kesimpulan

Redmi Note 14 adalah pilihan cerdas untuk kamu yang mencari smartphone terjangkau dengan spesifikasi mumpuni. Dengan harga Redmi Note 14 mulai dari Rp2,3 jutaan, kamu bisa menikmati layar AMOLED, kamera 108 MP, dan performa kencang.