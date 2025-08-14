Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

250 Nama ML Keren dan Unik untuk Profil Mobile Legends Anda

Wisnu Arto Subari
14/8/2025 22:33
Ilustrasi.(Freepik)

Pemilihan nama ML yang keren dan unik sangat penting untuk menunjukkan identitas Anda di Mobile Legends. Nama yang menarik tidak hanya membuat Anda menonjol di antara pemain lain, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan gaya bermain Anda.

Dalam artikel ini, kami menyediakan 250 ide nama ML yang kreatif dan mudah diingat untuk membantu Anda menemukan nama profil yang sempurna. Semua nama dirancang agar ramah SEO, menggunakan kata kunci "nama ML" secara alami, dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami untuk tingkat keterbacaan kelas 7-8.

Mengapa Nama ML Penting untuk Pemain Mobile Legends?

Nama ML adalah cerminan diri Anda di dunia Mobile Legends. Nama yang keren dapat meningkatkan kepercayaan diri, membuat lawan terkesan, dan menarik perhatian teman tim. Dengan memilih nama ML yang unik, Anda juga bisa membangun reputasi di komunitas game. Berikut adalah daftar 250 nama ML yang bisa Anda gunakan atau modifikasi sesuai selera.

Daftar 250 Nama ML Keren dan Unik

Berikut adalah koleksi nama ML yang telah kami susun untuk Anda. Nama-nama ini mencakup berbagai tema, mulai dari fantasi, teknologi, hingga inspirasi alam, sehingga cocok untuk berbagai tipe pemain.

1-50: Nama ML Bertema Fantasi

  1. ShadowBlade
  2. DarkSorcerer
  3. MysticRider
  4. StormWizard
  5. FireDrake
  6. IceValkyrie
  7. NightRogue
  8. StarPaladin
  9. MoonSlayer
  10. VoidHunter
  11. DragonPulse
  12. PhantomLord
  13. CrystalMage
  14. ThunderKnight
  15. WindShaman
  16. LightCrusader
  17. ShadowMonk
  18. StarWarden
  19. MysticSpear
  20. FlameArcher
  21. DarkViper
  22. IronSorceress
  23. StormRanger
  24. NightWraith
  25. FireMonarch
  26. IceSpecter
  27. MoonAssassin
  28. VoidStrider
  29. DragonSeer
  30. PhantomSage
  31. CrystalRaider
  32. ThunderVanguard
  33. WindBlazer
  34. LightReaver
  35. ShadowDruid
  36. StarVoyager
  37. MysticTalon
  38. FlameWarden
  39. DarkGlider
  40. IronMystic
  41. StormSentry
  42. NightVanguard
  43. FireSpecter
  44. IceMonarch
  45. MoonStrider
  46. VoidRanger
  47. DragonWraith
  48. PhantomBlaze
  49. CrystalKnight
  50. ThunderSage

51-100: Nama ML Bertema Teknologi

  1. NeonPulse
  2. CyberDrift
  3. TechBlaze
  4. QuantumRift
  5. DigitalWarden
  6. CodeSlayer
  7. PixelVanguard
  8. GlitchRider
  9. NanoSpecter
  10. CircuitMonarch
  11. ByteAssassin
  12. TechStrider
  13. NeonSentry
  14. CyberRaider
  15. QuantumSage
  16. DigitalKnight
  17. CodeWraith
  18. PixelDruid
  19. GlitchVoyager
  20. NanoBlazer
  21. CircuitCrusader
  22. ByteReaver
  23. TechViper
  24. NeonArcher
  25. CyberMonk
  26. QuantumWarden
  27. DigitalSpear
  28. CodeRanger
  29. PixelSorcerer
  30. GlitchPaladin
  31. NanoWizard
  32. CircuitDrake
  33. ByteShaman
  34. TechSpecter
  35. NeonVanguard
  36. CyberBlaze
  37. QuantumDrift
  38. DigitalSlayer
  39. CodeKnight
  40. PixelRogue
  41. GlitchMonarch
  42. NanoAssassin
  43. CircuitStrider
  44. ByteSentry
  45. TechRaider
  46. NeonSage
  47. CyberCrusader
  48. QuantumReaver
  49. DigitalViper
  50. CodeWarden

101-150: Nama ML Bertema Alam

  1. StormCrest
  2. WindWalker
  3. EarthGuardian
  4. FlameHorizon
  5. OceanDrift
  6. ForestRanger
  7. SkyWarden
  8. RiverBlaze
  9. MountainSage
  10. ThunderCanyon
  11. StarValley
  12. CloudStrider
  13. StoneVanguard
  14. FireRidge
  15. WaveMonarch
  16. LeafAssassin
  17. SunCrusader
  18. MoonTide
  19. RockSentry
  20. StormGlade
  21. WindSorcerer
  22. EarthSpecter
  23. FlameVoyager
  24. OceanKnight
  25. ForestDruid
  26. SkyRaider
  27. RiverWraith
  28. MountainBlazer
  29. ThunderDrake
  30. StarCrest
  31. CloudReaver
  32. StoneArcher
  33. FireMonk
  34. WaveWizard
  35. LeafPaladin
  36. SunRogue
  37. MoonViper
  38. RockSlayer
  39. StormRider
  40. WindSage
  41. EarthVanguard
  42. FlameStrider
  43. OceanSentry
  44. ForestCrusader
  45. SkyBlaze
  46. RiverMonarch
  47. MountainAssassin
  48. ThunderWarden
  49. StarDrift
  50. CloudKnight

151-200: Nama ML Bertema Perang

  1. IronSpear
  2. WarPulse
  3. BattleDrift
  4. SteelRanger
  5. BloodWarden
  6. ClashVanguard
  7. BladeMonarch
  8. ShieldAssassin
  9. FuryKnight
  10. StormCrusader
  11. DarkSentry
  12. FireRaider
  13. IceBlazer
  14. ThunderReaver
  15. ShadowViper
  16. LightSlayer
  17. WarSage
  18. BattleDruid
  19. SteelSpecter
  20. BloodRogue
  21. ClashWizard
  22. BladeStrider
  23. ShieldVoyager
  24. FuryMonk
  25. StormArcher
  26. DarkPaladin
  27. FireWraith
  28. IceSpear
  29. ThunderGlider
  30. ShadowCrest
  31. LightRanger
  32. WarVanguard
  33. BattleBlaze
  34. SteelCrusader
  35. BloodDrake
  36. ClashSorcerer
  37. BladeWarden
  38. ShieldKnight
  39. FurySentry
  40. StormReaver
  41. DarkMonarch
  42. FireAssassin
  43. IceStrider
  44. ThunderVoyager
  45. ShadowSage
  46. LightDrift
  47. WarRider
  48. BattleViper
  49. SteelSlayer
  50. BloodRaider

201-250: Nama ML Bertema Futuristik

  1. StarDrift
  2. NovaPulse
  3. GalacticRider
  4. CosmoBlaze
  5. OrbitWarden
  6. PlasmaVanguard
  7. QuantumKnight
  8. NeonCrusader
  9. VoidSpecter
  10. StellarMonarch
  11. GalaxyAssassin
  12. StarStrider
  13. NovaSentry
  14. CosmoRaider
  15. OrbitSage
  16. PlasmaDruid
  17. QuantumWraith
  18. NeonRogue
  19. VoidPaladin
  20. StellarWizard
  21. GalaxyBlazer
  22. StarVoyager
  23. NovaArcher
  24. CosmoMonk
  25. OrbitSlayer
  26. PlasmaReaver
  27. QuantumViper
  28. NeonDrake
  29. VoidCrusader
  30. StellarSpear
  31. GalaxyRanger
  32. StarKnight
  33. NovaSpecter
  34. CosmoWarden
  35. OrbitAssassin
  36. PlasmaStrider
  37. QuantumGlider
  38. NeonSage
  39. VoidRider
  40. StellarVanguard
  41. GalaxyDrift
  42. StarMonarch
  43. NovaBlaze
  44. CosmoViper
  45. OrbitWraith
  46. PlasmaKnight
  47. QuantumSentry
  48. NeonRaider
  49. VoidDruid
  50. StellarCrusader

Cara Memilih Nama ML yang Tepat

Saat memilih nama ML, pertimbangkan beberapa hal berikut:

  • Panjang Nama: Pastikan nama ML tidak terlalu panjang agar mudah diingat.
  • Keselarasan dengan Gaya Bermain: Pilih nama yang mencerminkan role favorit Anda, seperti marksman, mage, atau tank.
  • Keunikan: Hindari nama yang sudah umum digunakan untuk menonjol di antara pemain lain.
  • Kata Kunci: Gunakan kata-kata yang terkait dengan Mobile Legends untuk menambah kesan keren.

Dengan memilih salah satu dari 250 nama ML di atas, Anda dapat langsung memperbarui profil Mobile Legends Anda dan tampil lebih menarik di medan pertempuran.

Kesimpulan

Memilih nama ML yang keren dan unik adalah langkah awal untuk membangun identitas yang kuat di Mobile Legends. Dengan daftar 250 nama ML yang kami sediakan, Anda memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan profil sesuai kepribadian dan gaya bermain. Pastikan nama yang Anda pilih mudah diingat, mencerminkan karakter Anda, dan memberikan kesan positif di komunitas game. Selamat mencoba dan jadilah legenda di Mobile Legends!



Editor : Wisnu Arto Subari
