Doping Aluminium Mengubah Struktur dan Morfologi Reduced Graphene Oxide, Begini Caranya!

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Penelitian terbaru ini mengupas pengembangan nanomaterial berbasis grafena, khususnya reduced graphene oxide (rGO) yang diberi doping aluminium (Al) untuk meningkatkan sifat struktural dan morfologinya. Material inovatif ini menawarkan potensi besar bagi aplikasi energi terbarukan, mulai dari panel surya, superkapasitor, hingga perangkat sensor berperforma tinggi.
Grafena dan turunannya, seperti rGO, telah lama menjadi perhatian peneliti berkat sifat listrik, mekanik, dan termalnya yang luar biasa. Melalui doping aluminium, diharapkan terjadi perbaikan struktur kristal dan morfologi yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja material ini dalam perangkat energi. Penelitian ini berfokus pada pengaruh variasi konsentrasi Al terhadap struktur kristal, ikatan kimia, morfologi permukaan, dan distribusi unsur dalam rGO.
Proses sintesis dilakukan menggunakan metode Hummers termodifikasi, dilanjutkan reduksi termal, kemudian doping Al pada konsentrasi 0%, 6%, 8%, dan 12%. Karakterisasi material dilakukan menggunakan teknologi analisis canggih, meliputi:
Hasil penelitian membuktikan bahwa doping aluminium mampu memodifikasi struktur dan morfologi rGO secara signifikan tanpa mengorbankan integritas material. Temuan ini membuka peluang pengembangan material nanokarbon efisien, terjangkau, dan berkelanjutan untuk aplikasi energi terbarukan.
Meski demikian, diperlukan uji kelistrikan dan performa aplikasi langsung untuk memastikan efektivitasnya dalam perangkat fungsional seperti panel surya generasi baru dan sensor elektronik presisi tinggi.
Sumber: Universitas Airlangga & National Institute of Health
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved