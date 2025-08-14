Berikut Cara Install WhatsApp Web di PC(freepik)

WHATSAPP Web adalah versi WhatsApp berbasis browser yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan akun WhatsApp mereka di komputer atau laptop.

Aplikasi ini akan menampilkan seluruh chat, kontak, dan media yang ada di aplikasi WhatsApp HP secara sinkron.

Berikut Cara Install WhatsApp Web di PC

1. Menggunakan WhatsApp Web

Ini cara paling cepat, tidak perlu unduh aplikasi.

Buka browser di PC.

Kunjungi situs web.whatsapp.com.

Akan muncul kode QR di layar.

Buka aplikasi WhatsApp di HP dan tekan ikon titik tiga atau Settings.

Pilih Perangkat Tertaut atau Linked Devices, lalu tautkan perangkat atau link a device.

Arahkan kamera HP ke kode QR di layar PC.

Selesai, dan semua chat akan muncul di browser PC.

2. Menginstall WhatsApp Desktop

Buka halaman unduhan resmi WhatsApp.

Pilih Windows atau Mac sesuai sistem operasi PC kamu.

Unduh file installer.

Jalankan file tersebut dan ikuti petunjuk instalasi.

Setelah terpasang, buka aplikasi, lalu akan muncul kode QR.

Tautkan dengan HP seperti langkah di atas.

Saat menggunakan atau instalasi WhatsApp Web, pastikan koneksi internet HP dan PC stabil.

Aktifkan Mode Perangkat Tertaut Multi Device agar WhatsApp di PC bisa digunakan meski HP tidak tersambung internet. Untuk keamanan, selalu keluar dari WhatsApp Web jika memakai komputer publik. (Z-4)