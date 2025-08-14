Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

9 Aplikasi Perekam Layar Terbaik untuk HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
14/8/2025 20:00
9 Aplikasi Perekam Layar Terbaik untuk HP Android
Berikut Aplikasi Perekam Layar Terbaik(freepik)

APLIKASI perekam layar adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merekam aktivitas yang terjadi di layar perangkat.

Aplikasi ini bisa digunakan di HP, tablet, maupun komputer, lalu menyimpannya dalam bentuk file video.

Berikut 9 Aplikasi Perekam Layar Terbaik

1. AZ Screen Recorder

Rekam layar tanpa watermark, resolusi hingga Full HD, perekaman suara internal dan eksternal, fitur edit video.

Baca juga : 12 Aplikasi Perekam Layar Terbaik untuk PC dan Laptop

2. Mobizen Screen Recorder

Perekaman 1080p 60fps, fitur FaceCam, perekaman audio internal, editing bawaan.

3. XRecorder

Rekam tanpa batas waktu, dukungan 2K, FaceCam, perekaman suara.

4. ADV Screen Recorder

Perekaman dengan dua mesin encoder, opsi menggambar di layar, watermark opsional.

Baca juga : 7 Aplikasi Perekam Layar di PC

5. Google Play Games

Rekam gameplay langsung dari game, simpan dan bagikan otomatis.

6. Screen Recorder

Rekam layar dengan audio, edit cepat, tanpa iklan.

7. Super Screen Recorder

Perekaman 2K, FaceCam, brush tools, GIF maker.

8. DU Recorder

Live streaming ke YouTube atau Facebook, perekaman layar berkualitas tinggi.

9. Rec.

Perekaman hingga 1 jam, kontrol kualitas video, audio eksternal.

Dengan aplikasi ini bisa membuat tutorial, merekam gameplay, mendokumentasikan presentasi atau meeting, hingga membuat konten. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved