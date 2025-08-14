9 Aplikasi Perekam Layar Terbaik untuk HP Android

A- A+

APLIKASI perekam layar adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merekam aktivitas yang terjadi di layar perangkat.

Aplikasi ini bisa digunakan di HP, tablet, maupun komputer, lalu menyimpannya dalam bentuk file video.

Berikut 9 Aplikasi Perekam Layar Terbaik

1. AZ Screen Recorder

Rekam layar tanpa watermark, resolusi hingga Full HD, perekaman suara internal dan eksternal, fitur edit video.

2. Mobizen Screen Recorder

Perekaman 1080p 60fps, fitur FaceCam, perekaman audio internal, editing bawaan.

3. XRecorder

Rekam tanpa batas waktu, dukungan 2K, FaceCam, perekaman suara.

4. ADV Screen Recorder

Perekaman dengan dua mesin encoder, opsi menggambar di layar, watermark opsional.

5. Google Play Games

Rekam gameplay langsung dari game, simpan dan bagikan otomatis.

6. Screen Recorder

Rekam layar dengan audio, edit cepat, tanpa iklan.

7. Super Screen Recorder

Perekaman 2K, FaceCam, brush tools, GIF maker.

8. DU Recorder

Live streaming ke YouTube atau Facebook, perekaman layar berkualitas tinggi.

9. Rec.

Perekaman hingga 1 jam, kontrol kualitas video, audio eksternal.

Dengan aplikasi ini bisa membuat tutorial, merekam gameplay, mendokumentasikan presentasi atau meeting, hingga membuat konten. (Z-4)