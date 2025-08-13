Berikut Aplikasi Kamera Video Terbaik untuk iPhone(freepik)

APLIKASI kamera video adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merekam gambar bergerak menggunakan kamera bawaan perangkat.

Beberapa aplikasi bawaannya seperti smartphone, tablet, atau kamera digital, serta menyediakan fitur tambahan untuk mengatur hasil rekaman.

Berikut 7 Aplikasi Kamera Video Terbaik untuk iPhone

1. FiLMiC Pro

Kelebihan: Kontrol manual penuh.

Fitur unggulan: Log gamma profile, frame rate variatif, audio monitoring.

Cocok untuk: Content creator, filmmaker.

2. ProCamera

Kelebihan: Mode hybrid foto dan video dengan kontrol manual lengkap.

Fitur unggulan: Rekaman HDR, format file HEVC dan ProRAW.

Cocok untuk: Pengguna yang ingin all in one camera app.

3. Moment Pro Camera

Kelebihan: Mendukung lensa tambahan dari Moment.

Fitur unggulan: Manual focus peaking, anamorphic desqueeze.

Cocok untuk: Pengguna yang pakai lensa eksternal.

4. MAVIS

Kelebihan: Interface seperti kamera profesional.

Fitur unggulan: Vectorscope, waveform monitor, audio level meters.

Cocok untuk: Videografer yang ingin monitoring teknis detail.

5. ProCam 8

Kelebihan: Mode video dan slow motion hingga 240 fps.

Fitur unggulan: Manual controls, timelapse, dan exposure lock.

Cocok untuk: Konten kreator yang butuh variasi mode.

6. DoubleTake by FiLMiC

Kelebihan: Rekam dari dua kamera iPhone sekaligus.

Fitur unggulan: Multi cam recording, split view, dan PiP.

Cocok untuk: Vlogger dan interviewer.

7. Beastcam

Kelebihan: Pengaturan manual yang mendalam dan dukungan gimbal.

Fitur unggulan: Preset custom, anamorphic support, stabilisasi digital.

Cocok untuk: Pengguna yang ingin setup video konsisten.

Aplikasi kamera video iPhone ini biasanya sudah terpasang di perangkat misalnya Camera App di iPhone. Tetapi, untuk pihak ketiga bisa diunduh dari App Store. (Z-4)