Berikut Cara Posting Bersama Teman di Instagram(freepik)

INSTAGRAM adalah sebuah platform media sosial berbasis aplikasi dan web yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, cerita singkat, dan video pendek dengan pengikut atau publik.

Instagram dikembangkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, lalu diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012.

1. Buat Postingan seperti biasa

Buka Instagram dan ketuk tombol dan di bagian bawah atau tengah.

Pilih Post, bisa foto, video, atau reels.

Pilih media dari galeri, lalu tekan Next.

2. Edit & tambahkan keterangan

Edit filter atau atur tampilan sesuai keinginan.

Tulis caption seperti biasa.

Tekan Tag people.

3. Gunakan fitur “Invite collaborator”

Setelah masuk menu tag, pilih Invite collaborator.

Cari dan pilih nama akun teman yang ingin diajak posting bersama.

Teman yang diundang akan mendapatkan notifikasi undangan.

4. Publikasikan & tunggu konfirmasi

Tekan Share untuk memposting.

Postingan akan muncul di profil kamu dan di profil teman setelah mereka menerima undangan.

Semua like, komentar, dan view akan dibagikan di kedua akun.

Fitur posting bersama di Instagram ini hanya bisa mengundang akun publik atau akun privat yang sudah saling follow. Fitur ini tersedia di Instagram versi terbaru, jadi pastikan aplikasimu sudah update. (Z-4)