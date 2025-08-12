Cara Posting Bersama Teman di Instagram

Buka Instagram dan ketuk tombol dan di bagian bawah atau tengah.
Pilih Post, bisa foto, video, atau reels.
Pilih media dari galeri, lalu tekan Next.
2. Edit & tambahkan keterangan
Edit filter atau atur tampilan sesuai keinginan.
Tulis caption seperti biasa.
Tekan Tag people.
3. Gunakan fitur “Invite collaborator”
Setelah masuk menu tag, pilih Invite collaborator.
Cari dan pilih nama akun teman yang ingin diajak posting bersama.
Teman yang diundang akan mendapatkan notifikasi undangan.
4. Publikasikan & tunggu konfirmasi
Tekan Share untuk memposting.
Postingan akan muncul di profil kamu dan di profil teman setelah mereka menerima undangan.
Semua like, komentar, dan view akan dibagikan di kedua akun.
Fitur posting bersama di Instagram ini hanya bisa mengundang akun publik atau akun privat yang sudah saling follow. Fitur ini tersedia di Instagram versi terbaru, jadi pastikan aplikasimu sudah update. (Z-4)