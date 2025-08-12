6 Laptop Terbaik untuk Mahasiswa Harga di Bawah Rp5 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Headline
LAPTOP murah adalah laptop yang dijual dengan harga relatif terjangkau dibanding rata-rata harga laptop di pasaran.
Biasanya laptop murah ini menyasar segmen pelajar, mahasiswa, atau pengguna yang membutuhkan perangkat untuk keperluan dasar seperti mengetik, browsing, menonton video, dan kuliah/kerja online.
Kelebihan laptop murah adalah harganya yang terjangkau untuk budget pelajar atau mahasiswa, ringan dan portabel, cocok untuk pekerjaan ringan. (Z-4)
Walaupun murah, namun tetap memiliki spesifikasi dasar yang cukup untuk kebutuhan penggunaan ringan seperti mengetik tugas, browsing internet dan belajar online, menonton video atau film
Biasanya dibanderol di bawah Rp7 jutaan, laptop jenis ini sangat populer di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran pemula.
Meskipun spesifikasinya tidak setinggi laptop kelas atas, laptop murah tetap bisa diandalkan untuk aktivitas ringan sehari-hari.
Laptop ini sangat cocok untuk budget pelajar dan mahasiswa untuk tugas sekolah, pegawai kantor untuk kerja administratif, pengajar online atau peserta kelas daring
