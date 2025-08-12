6 Laptop Terbaik untuk Mahasiswa Harga di Bawah Rp5 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

A- A+

LAPTOP murah adalah laptop yang dijual dengan harga relatif terjangkau dibanding rata-rata harga laptop di pasaran.

Biasanya laptop murah ini menyasar segmen pelajar, mahasiswa, atau pengguna yang membutuhkan perangkat untuk keperluan dasar seperti mengetik, browsing, menonton video, dan kuliah/kerja online.

Berikut 6 Laptop Terbaik untuk Mahasiswa

1. ADVAN Soulmate Plus

Harga: Rp4,0-4,5 juta

Prosesor: AMD Ryzen 5 3500U

Grafis: Radeon Vega 8 iGPU

RAM: 8 GB DDR4

Penyimpanan: SSD 256 GB NVMe

Layar: 14" Full HD IPS

Baterai: 6.000 mAh

Port: USB-A, USB-C, HDMI, audio jack

Kelebihan: Performa tinggi untuk multitasking, port lengkap, layar IPS tajam, desain ringan untuk mobilitas.

2. Axioo MyBook Hype 5 AMD X3

Harga: Rp4,8 juta

Prosesor: AMD 3020e

Grafis: Radeon Graphics terintegrasi

RAM: 8 GB DDR4

Penyimpanan: SSD 256 GB

Layar: 14" Full HD

Baterai: 6 jam penggunaan normal

Port: USB 3.0, USB-C, HDMI, card reader

Kelebihan: Layar jernih, penyimpanan SSD cepat, desain tipis, cocok untuk tugas kuliah dan browsing.

3. ADVAN WorkPro Lite

Harga: Rp4,9-5,0 juta

Prosesor: Intel Core i3-1215U

Grafis: Intel UHD Graphics

RAM: 8 GB DDR4

Penyimpanan: SSD 256 GB NVMe

Layar: 14" Full HD IPS

Baterai: 45,6 Wh

Port: USB-C, USB 3.0, HDMI, audio jack

Kelebihan: Prosesor generasi terbaru, hemat daya, layar berkualitas, cocok untuk kerja multitasking ringan.

4. Axioo Hype 3

Harga: Rp4,25 juta

Prosesor: Intel Core i3-1125G4

Grafis: Intel UHD Graphics Xe

RAM: 8 GB DDR4

Penyimpanan: SSD 256 GB NVMe

Layar: 14" Full HD IPS

Baterai: 6 jam pemakaian normal

Port: USB-A, USB-C, HDMI

Kelebihan: Performa kencang di kelasnya, layar tajam, desain tipis dan ringan, cocok untuk mobilitas tinggi.

5. Lenovo IdeaPad Slim 1

Harga: Rp4,5 juta

Prosesor: AMD Athlon Silver 3050e

Grafis: Radeon Graphics terintegrasi

RAM: 8 GB DDR4

Penyimpanan: SSD 256 GB

Layar: 14" HD

Baterai: 8 jam pemakaian ringan

Port: USB-A, USB-C, HDMI

Kelebihan: Ringan, daya tahan baterai baik, cocok untuk tugas ringan seperti mengetik, browsing, dan kuliah online.

6. Lenovo ThinkPad T/X Series

Harga: Rp4,5-5,0 juta

Prosesor: Intel Core i5 Gen 6-8

Grafis: Intel HD/UHD Graphics

RAM: 8-16 GB DDR4

Penyimpanan: SSD 256–512 GB

Layar: 14" Full HD IPS

Baterai: 6 jam pemakaian

Port: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet

Kelebihan: Build quality tangguh, keyboard terbaik di kelasnya, bisa di-upgrade untuk masa pakai lebih lama.

Kelebihan laptop murah adalah harganya yang terjangkau untuk budget pelajar atau mahasiswa, ringan dan portabel, cocok untuk pekerjaan ringan. (Z-4)