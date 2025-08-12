Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

6 Laptop Terbaik untuk Mahasiswa Harga di Bawah Rp5 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Reynaldi Andrian Pamungkas
12/8/2025 18:30
Berikut Laptop Terbaik untuk Mahasiswa(freepik)

LAPTOP murah adalah laptop yang dijual dengan harga relatif terjangkau dibanding rata-rata harga laptop di pasaran.

Biasanya laptop murah ini menyasar segmen pelajar, mahasiswa, atau pengguna yang membutuhkan perangkat untuk keperluan dasar seperti mengetik, browsing, menonton video, dan kuliah/kerja online.

Berikut 6 Laptop Terbaik untuk Mahasiswa

1. ADVAN Soulmate Plus

  • Harga: Rp4,0-4,5 juta
  • Prosesor: AMD Ryzen 5 3500U
  • Grafis: Radeon Vega 8 iGPU
  • RAM: 8 GB DDR4
  • Penyimpanan: SSD 256 GB NVMe
  • Layar: 14" Full HD IPS
  • Baterai: 6.000 mAh
  • Port: USB-A, USB-C, HDMI, audio jack
  • Kelebihan: Performa tinggi untuk multitasking, port lengkap, layar IPS tajam, desain ringan untuk mobilitas.

2. Axioo MyBook Hype 5 AMD X3

  • Harga: Rp4,8 juta
  • Prosesor: AMD 3020e
  • Grafis: Radeon Graphics terintegrasi
  • RAM: 8 GB DDR4
  • Penyimpanan: SSD 256 GB
  • Layar: 14" Full HD
  • Baterai: 6 jam penggunaan normal
  • Port: USB 3.0, USB-C, HDMI, card reader
  • Kelebihan: Layar jernih, penyimpanan SSD cepat, desain tipis, cocok untuk tugas kuliah dan browsing.

3. ADVAN WorkPro Lite

  • Harga: Rp4,9-5,0 juta
  • Prosesor: Intel Core i3-1215U
  • Grafis: Intel UHD Graphics
  • RAM: 8 GB DDR4
  • Penyimpanan: SSD 256 GB NVMe
  • Layar: 14" Full HD IPS
  • Baterai: 45,6 Wh
  • Port: USB-C, USB 3.0, HDMI, audio jack
  • Kelebihan: Prosesor generasi terbaru, hemat daya, layar berkualitas, cocok untuk kerja multitasking ringan.

4. Axioo Hype 3

  • Harga: Rp4,25 juta
  • Prosesor: Intel Core i3-1125G4
  • Grafis: Intel UHD Graphics Xe
  • RAM: 8 GB DDR4
  • Penyimpanan: SSD 256 GB NVMe
  • Layar: 14" Full HD IPS
  • Baterai: 6 jam pemakaian normal
  • Port: USB-A, USB-C, HDMI
  • Kelebihan: Performa kencang di kelasnya, layar tajam, desain tipis dan ringan, cocok untuk mobilitas tinggi.

5. Lenovo IdeaPad Slim 1

  • Harga: Rp4,5 juta
  • Prosesor: AMD Athlon Silver 3050e
  • Grafis: Radeon Graphics terintegrasi
  • RAM: 8 GB DDR4
  • Penyimpanan: SSD 256 GB
  • Layar: 14" HD
  • Baterai: 8 jam pemakaian ringan
  • Port: USB-A, USB-C, HDMI
  • Kelebihan: Ringan, daya tahan baterai baik, cocok untuk tugas ringan seperti mengetik, browsing, dan kuliah online.

6. Lenovo ThinkPad T/X Series

  • Harga: Rp4,5-5,0 juta
  • Prosesor: Intel Core i5 Gen 6-8
  • Grafis: Intel HD/UHD Graphics
  • RAM: 8-16 GB DDR4
  • Penyimpanan: SSD 256–512 GB
  • Layar: 14" Full HD IPS
  • Baterai: 6 jam pemakaian
  • Port: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet
  • Kelebihan: Build quality tangguh, keyboard terbaik di kelasnya, bisa di-upgrade untuk masa pakai lebih lama.

Kelebihan laptop murah adalah harganya yang terjangkau untuk budget pelajar atau mahasiswa, ringan dan portabel, cocok untuk pekerjaan ringan. (Z-4)



Editor : Reynaldi
