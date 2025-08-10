Cara Mudah Mengubah Yard ke Meter: Rumus dan Contoh

Headline
MENGUBAH yard ke meter sering dibutuhkan dalam berbagai situasi, seperti saat belajar matematika, merencanakan proyek bangunan, atau bahkan saat berbelanja kain. Artikel ini akan menjelaskan rumus sederhana, cara menghitung, dan contoh praktis agar kamu bisa melakukan konversi dengan mudah. Yuk, simak langkah-langkahnya!
Yard adalah satuan panjang yang sering digunakan di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Satu yard sama dengan 3 kaki atau sekitar 0,9144 meter. Sementara itu, meter adalah satuan panjang standar internasional yang digunakan di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Karena perbedaan penggunaan satuan ini, kamu mungkin perlu mengonversi yard ke meter untuk keperluan tertentu. Tenang, caranya sangat mudah!
Rumus untuk mengubah yard ke meter adalah:
1 yard = 0,9144 meter
Jadi, untuk menghitung berapa meter dari sejumlah yard, kamu cukup mengalikan jumlah yard dengan 0,9144. Rumusnya:
Meter = Yard × 0,9144
Berikut langkah-langkah sederhana untuk mengonversi yard ke meter:
Untuk mempermudah, kamu bisa menggunakan kalkulator jika jumlah yardnya besar atau jika ingin hasil yang lebih cepat.
Misalnya, kamu ingin mengubah 5 yard ke meter. Caranya:
5 yard × 0,9144 = 4,572 meter
Jadi, 5 yard sama dengan 4,572 meter. Mudah, bukan?
Katakanlah kamu membeli kain sepanjang 10 yard dan ingin tahu panjangnya dalam meter:
10 yard × 0,9144 = 9,144 meter
Hasilnya, kain tersebut panjangnya 9,144 meter.
Konversi yard ke meter sering dibutuhkan dalam situasi berikut:
Untuk memudahkan, berikut adalah tabel konversi cepat untuk beberapa nilai umum:
|Yard
|Meter
|1
|0,9144
|5
|4,572
|10
|9,144
|50
|45,72
Mengubah yard ke meter sangatlah mudah dengan rumus sederhana: kalikan jumlah yard dengan 0,9144. Dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan, kamu bisa melakukan konversi ini kapan saja, baik untuk keperluan sekolah, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. Jika kamu sering bekerja dengan satuan ini, coba simpan tabel konversi atau gunakan kalkulator untuk hasil yang lebih cepat.
