5 Cara Install Microsoft Store di PC dan Laptop

Berikut Cara Install Microsoft Store(Doc Microsoft)

MICROSOFT Store adalah toko aplikasi resmi milik Microsoft yang tersedia di sistem operasi Windows 10 dan Windows 11.

Di sinilah pengguna bisa mengunduh dan menginstal aplikasi, game, film, buku, hingga ekstensi browser Microsoft Edge secara legal dan aman.

Berikut Cara Install Microsoft Store

1. Cek Dulu Apakah Microsoft Store Sudah Ada

Sebelum install ulang, pastikan dulu Microsoft Store benar-benar hilang:

Tekan Windows dan S lalu Ketik Microsoft Store

Jika muncul lalu klik kanan lalu "Pin to Start" atau "Pin to Taskbar"

Jika tidak muncul, lanjut ke langkah berikut.

2. Install Ulang Microsoft Store via PowerShell

Buka Windows PowerShell sebagai Administrator

Klik Start lalu ketik PowerShell

Klik kanan Windows PowerShell lalu pilih Run as administrator

Salin dan tempel perintah di PowerShell

Tekan Enter, lalu tunggu proses selesai.

Restart PC jika diperlukan.

3. Alternatif: Reset atau Install Ulang Semua Aplikasi Windows

Jalankan perintah di PowerShell

Ini akan install ulang semua aplikasi bawaan Windows, termasuk Microsoft Store.

4. Gunakan Windows Update

Buka Settings, Update & Security, Windows Update

Klik Check for updates

Jika ada update, biasanya Store akan diperbaiki otomatis

5. Gunakan System File Checker untuk Memperbaiki File Rusak

Buka Command Prompt sebagai Administrator

Ketik sfc /scannow

Tekan Enter dan tunggu hingga proses selesai

Restart PC

Microsoft Store adalah pusat distribusi aplikasi resmi di Windows, yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan software yang aman dan terpercaya. (Z-4)