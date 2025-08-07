Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

9 Aplikasi Edit Video Reels Instagram dan TikTok Terbaik di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
07/8/2025 20:23
9 Aplikasi Edit Video Reels Instagram dan TikTok Terbaik di HP Android
Berikut Aplikasi Edit Video Reels Instagram dan TikTok(freepik)

APLIKASI edit video adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memotong, menyusun, menggabungkan, dan memberikan efek pada video.

Hal tersebut agar hasilnya lebih menarik dan layak dibagikan ke media sosial, YouTube, TikTok, Instagram, atau keperluan profesional.

Berikut 9 Aplikasi Edit Video Reels Instagram dan TikTok

1. CapCut

  • Kelebihan: Gratis, tanpa watermark, efek transisi viral, auto caption, dan template kreator.
  • Cocok untuk: Edit cepat konten TikTok dan Reels dengan gaya kekinian.
  • Kelebihan tambahan: Bisa langsung terhubung ke akun TikTok.

2. VN

  • Kelebihan: Tampilan profesional, cocok untuk pemula & semi-pro, tidak ada watermark.
  • Fitur: Multi-layer editing, filter sinematik, keyframe, dan efek transisi.
  • Kelebihan tambahan: UI mirip software editing PC.

3. InShot

  • Kelebihan: Praktis dan ringan untuk edit cepat.
  • Fitur: Crop, musik, teks, transisi, filter.
  • Cocok untuk: Reels dan video pendek yang simple dan menarik.

4. KineMaster

  • Kelebihan: Fitur profesional di HP.
  • Fitur: Layer video atau audio, chroma key, efek visual, slow motion.
  • Catatan: Ada watermark di versi gratis.

5. Adobe Premiere Rush

  • Kelebihan: Kualitas dan kredibilitas dari Adobe.
  • Fitur: Multitrack timeline, efek transisi halus, sinkronisasi cloud.
  • Cocok untuk: Pengguna yang sudah terbiasa dengan Adobe Premiere di PC.

6. Alight Motion

  • Kelebihan: Cocok untuk animasi, motion graphics, dan efek sinematik.
  • Fitur: Keyframe animation, blending modes, vector-based editing.
  • Catatan: Watermark di versi gratis, butuh waktu belajar.

7. YouCut

  • Kelebihan: Ringan dan tanpa watermark.
  • Fitur: Trim, split, filter, musik, transisi, dan kecepatan.
  • Cocok untuk: Pemula yang ingin hasil rapi tanpa ribet.

8. Filmora

  • Kelebihan: Banyak template dan efek siap pakai.
  • Fitur: Musik bawaan, teks, efek keren, slow motion.
  • Catatan: Versi gratis memiliki watermark.

9. Vita

  • Kelebihan: Template trendy, cocok buat konten estetis dan viral.
  • Fitur: Slow-mo, transisi, stiker, musik.
  • Cocok untuk: Pemula yang ingin edit cepat dan estetik untuk TikTok dan Reels.

Aplikasi edit video adalah alat penting bagi siapa pun yang ingin membuat konten visual yang menarik, baik untuk keperluan pribadi, kreator konten, hingga bisnis. (Z-4)



Editor : Reynaldi
