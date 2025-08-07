Landscape Adalah: Pengertian dan Perbedaan dengan Portrait Lengkap!

Perbedaan lanscape dengan potrait.(Freepik)

APA itu landscape adalah? Istilah ini sering kita dengar, terutama saat mengambil foto, mendesain, atau mencetak dokumen. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap apa itu landscape, bagaimana perbedaannya dengan portrait, serta kapan sebaiknya kamu menggunakan orientasi ini. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Itu Landscape?

Landscape adalah orientasi horizontal, di mana lebar lebih besar daripada tinggi. Kata "landscape" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "pemandangan alam." Istilah ini digunakan karena orientasi ini cocok untuk menangkap pemandangan luas, seperti gunung, laut, atau hutan.

Contoh penggunaan landscape adalah saat kamu memotret sunset dengan smartphone dalam posisi menyamping. Dalam dunia desain grafis, dokumen landscape juga sering digunakan untuk presentasi atau poster yang membutuhkan ruang lebar.

Keunggulan Orientasi Landscape

Lebih Luas : Cocok untuk menampilkan pemandangan atau konten yang memanjang secara horizontal.

: Cocok untuk menampilkan pemandangan atau konten yang memanjang secara horizontal. Fleksibel : Ideal untuk video, presentasi, atau desain grafis yang membutuhkan ruang lebih.

: Ideal untuk video, presentasi, atau desain grafis yang membutuhkan ruang lebih. Alami untuk Mata: Manusia cenderung melihat secara horizontal, sehingga landscape terasa nyaman.

Apa Itu Portrait?

Berbeda dengan landscape, portrait adalah orientasi vertikal, di mana tinggi lebih besar daripada lebar. Istilah ini merujuk pada "potret," karena orientasi ini sering digunakan untuk memotret wajah atau tubuh seseorang.

Contoh penggunaan portrait adalah foto KTP, dokumen seperti surat atau laporan, serta postingan media sosial seperti Instagram Stories.

Keunggulan Orientasi Portrait

Fokus pada Subjek : Cocok untuk menonjolkan satu objek, seperti wajah atau produk.

: Cocok untuk menonjolkan satu objek, seperti wajah atau produk. Hemat Ruang : Ideal untuk dokumen atau media yang dibaca secara vertikal.

: Ideal untuk dokumen atau media yang dibaca secara vertikal. Populer di Media Sosial: Banyak platform seperti TikTok dan Instagram Stories menggunakan portrait.

Berikut adalah perbandingan utama antara landscape dan portrait:

Aspek Landscape Portrait Orientasi Horizontal (lebar > tinggi) Vertikal (tinggi > lebar) Penggunaan Foto pemandangan, video, presentasi Foto potret, dokumen, media sosial Kesan Visual Luas dan dinamis Fokus dan intim

Kapan Menggunakan Landscape atau Portrait?

Pilih orientasi berdasarkan kebutuhanmu:

Gunakan Landscape jika kamu ingin menangkap pemandangan luas, membuat presentasi, atau menonton video layar lebar.

jika kamu ingin menangkap pemandangan luas, membuat presentasi, atau menonton video layar lebar. Gunakan Portrait untuk dokumen formal, foto potret, atau konten media sosial yang ditampilkan di ponsel.

Penggunaan Landscape dalam Kehidupan Sehari-hari

Landscape adalah pilihan yang populer di berbagai bidang, seperti:

Fotografi : Untuk memotret panorama atau grup besar.

: Untuk memotret panorama atau grup besar. Desain Grafis : Untuk poster, banner, atau slide presentasi.

: Untuk poster, banner, atau slide presentasi. Video : Format standar untuk film atau video YouTube.

: Format standar untuk film atau video YouTube. Game: Banyak game mobile dan konsol menggunakan mode landscape untuk pengalaman imersif.

Kesimpulan

Landscape adalah orientasi horizontal yang cocok untuk menampilkan konten luas, seperti pemandangan, video, atau presentasi. Sementara itu, portrait adalah orientasi vertikal yang ideal untuk dokumen, foto potret, atau media sosial. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa memilih orientasi yang tepat untuk kebutuhanmu.