Landscape Adalah: Pengertian dan Perbedaan dengan Portrait Lengkap!

APA itu landscape adalah? Istilah ini sering kita dengar, terutama saat mengambil foto, mendesain, atau mencetak dokumen. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap apa itu landscape, bagaimana perbedaannya dengan portrait, serta kapan sebaiknya kamu menggunakan orientasi ini. Yuk, simak penjelasannya!
Landscape adalah orientasi horizontal, di mana lebar lebih besar daripada tinggi. Kata "landscape" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "pemandangan alam." Istilah ini digunakan karena orientasi ini cocok untuk menangkap pemandangan luas, seperti gunung, laut, atau hutan.
Contoh penggunaan landscape adalah saat kamu memotret sunset dengan smartphone dalam posisi menyamping. Dalam dunia desain grafis, dokumen landscape juga sering digunakan untuk presentasi atau poster yang membutuhkan ruang lebar.
Berbeda dengan landscape, portrait adalah orientasi vertikal, di mana tinggi lebih besar daripada lebar. Istilah ini merujuk pada "potret," karena orientasi ini sering digunakan untuk memotret wajah atau tubuh seseorang.
Contoh penggunaan portrait adalah foto KTP, dokumen seperti surat atau laporan, serta postingan media sosial seperti Instagram Stories.
Berikut adalah perbandingan utama antara landscape dan portrait:
|Aspek
|Landscape
|Portrait
|Orientasi
|Horizontal (lebar > tinggi)
|Vertikal (tinggi > lebar)
|Penggunaan
|Foto pemandangan, video, presentasi
|Foto potret, dokumen, media sosial
|Kesan Visual
|Luas dan dinamis
|Fokus dan intim
Pilih orientasi berdasarkan kebutuhanmu:
Landscape adalah pilihan yang populer di berbagai bidang, seperti:
Landscape adalah orientasi horizontal yang cocok untuk menampilkan konten luas, seperti pemandangan, video, atau presentasi. Sementara itu, portrait adalah orientasi vertikal yang ideal untuk dokumen, foto potret, atau media sosial. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa memilih orientasi yang tepat untuk kebutuhanmu.
