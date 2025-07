Fitur AI IBM Mampu Jawab Peluang Menang Wimbledon 2025 secara Real-Time

Tampilan fitur Match Chat, teknologi AI dari IBM.(Dok. IBM)

PARA penggemar tenis tampaknya bakal antusias dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) keluaran baru IBM. Berkolaborasi dengan The All England Lawn Tennis Club, IBM membuat fitur AI yang mampu menjawab pertanyaan real-time Wimbledon 2025.

Teknologi AI IBM ini diberi nama 'Match Chat'. Kemampuannya adalah menjawab pertanyaan penggemar selama pertandingan tunggal berlangsung.

Selain Match Chat IBM juga memiliki fitur Likelihood to Win (Kemungkinan Menang) yang sudah disempurnakan. Dengan begitu Match Chat bisa memberikan proyeksi peluang kemenangan yang terus diperbarui seiring jalannya pertandingan. Kedua fitur AI ini hadir di aplikasi Wimbledon maupun situs resmi wimbledon.com.

"Solusi seperti Match Chat dan Likelihood to Win menunjukkan bagaimana AI di watsonx mampu menghadirkan insight secara real-time bagi para penggemar tenis, dan pengalaman pertandingan yang diinginkan penggemar seputar turnamen bersejarah ini dan para pemainnya,” kata Senior Vice President of Marketing and Communications, IBM, Jonathan Adashek, dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (21/6).

“Kemitraan kami selama 35 tahun dengan All England Club merupakan salah satu contoh bagaimana IBM bisa membantu klien memaksimalkan dan mewujudkan nilai berkelanjutan dari data unik mereka melalui teknologi AI," tambahnya.

Contoh Prompt Match Chat

Pada fitur Match Chat penggemar bisa berinteraksi dengan asisten AI melalui prompt yang telah disiapkan atau pertanyaan mereka sendiri. Contoh prompt Match Chat yang tersedia adalah 'Siapa yang lebih banyak mengonversi break point dalam pertandingan?', atau 'Siapa yang tampil lebih baik dalam pertandingan?').

Selain memberikan jawaban Match Chat juga akan memberikan analisisnya. Dengan begitu pengguna fitur tersebut bisa mendapatkan pengalaman menonton sekaligus wawasan yang lebih mendalam soal tenis.

Match Chat dibangun menggunakan teknologi watsonx Orchestrate, yang mencakup kumpulan agen AI dan large language model (LLM) seperti IBM Granite, yang telah dilatih khusus mengikuti gaya editorial Wimbledon dan bahasa khas dunia tenis. Teknologi ini juga akan tersedia pasca-pertandingan di IBM Slamtracker untuk sejumlah pertandingan bergengsi pilihan.

Sementara Fitur 'Likelihood to Win' dikembangkan untuk menghasilkan proyeksi berdasarkan analisis komprehensif yang didukung AI, yang mencakup statistik pemain, pendapat para ahli, dan momentum pertandingan. Fitur ini memanfaatkan teknologi IBM, termasuk Red Hat Openshift, yang memungkinkan developer membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi secara cepat dan efisien di berbagai ekosistem.

Fitur-fitur ini bertujuan untuk membantu Wimbledon menciptakan pengalaman komplementer guna melibatkan penggemar tenis baru dan lama secara global. Fitur ini juga menawarkan lebih banyak cara bagi penggemar untuk berinteraksi dengan semua aksi menarik dari pertandingan tunggal putra dan putri saat sedang berlangsung. (M-1)