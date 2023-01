Ingin Kirim Pesan WhatsApp tanpa Simpan Nomor? Ini Caranya

LINK WhatsApp atau biasa disebut wa.me merupakan salah satu cara untuk dapat mengirim pesan ke suatu nomor tanpa perlu menyimpannya terlebih dahulu. Bahkan kita juga bisa memasukkan template pesan, sehingga tidak harus mengetik berulang-ulang.

Lalu, bagaimana sih caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, kita akan membahasnya. Yuk dicermati dengan seksama penjelasan berikut ini.

Cara Membuat Link WA Me

1. Cara membuat link WA dengan https://wa.me .

Link WhatsApp dapat dibuat dengan menggunakan format "https://wa.me/" dan diikuti dengan nomor telepon.

Sebagai contoh, Anda dapat mengetik link WA seperti https://wa.me/62812345***** di kolom alamat (address bar) yang terletak di sisi atas layar. Perlu diperhatikan nomor telepon yang digunakan harus diawali dengan "628".

Klik "enter", lalu akan muncul kotak dialog untuk masuk ke chatroom WhatsApp dengan nomor yang dituju. Klik tombol hijau bertuliskan "lanjutkan chat" untuk memulai percakapan.

2. Cara membuat link WA dengan tulisan

Pada link WhatsApp yang ingin dibagikan, pengguna bisa menyertakan sebuah pesan singkat untuk memberikan informasi kepada pengguna lain. Pesan ini akan muncul secara otomatis saat pengguna mengeklik link WA yang dibagikan.

Format penulisan link WA yang disertai dengan tulisan adalah sebagai berikut:

Ketik "https://wa.me/(nomor telepon)?" dan diikuti dengan teks yang ingin dicantumkan.

Pengguna bisa menyisipkan simbol "%20" yang berfungsi sebagai spasi pada pesan singkat yang ditambahkan di link WhatsApp.

Contoh, Anda ingin menuliskan "Halo, salam kenal". Maka, formula yang ditulis adalah seperti ini: https://wa.me/6281234567?text=Halo,%20salam%20kenal

Hasilnya akan muncul seperti gambar di bawah ini.

Tangkapan layar

3. Cara membuat link WA di stus WA.LINK

Cara membuat link WA.LINK bisa dengan bantuan situs WA.Link, loh. Caranya mudah dan memungkinkan pengguna bisa membuat link WhatsApp secara otomatis. Berikut langkah-langkahnya:

- Akses situs WA Link melalui tautan berikut

- Pilih kode nomor telepon negara Indonesia

- Masukan nomor telepon pada kolom yang tersedia.

- Kalian bisa menambhakan emoji "Add emoji dan mencantumkan pesan pada kolom "Add a custom message thats users will send to you".

- Kemudian, tekan tombol "Preview" untuk melihat tampilan pesan yang dicantumkan pada link WhatsApp.

- Jika sudah seusai, tekan tombol "Generate my wa.link" untuk mendapatkan link WhatsApp.

- Salin link WhatsApp yang muncul dan bagikan link tersebut ke pengguna lain.

Nah, seperti itu cara membuat link WA, baik secara manual atau menggunakan bantuian situs. Semoga bermanfaat.(OL-5)