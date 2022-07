Menjaga Etika di Media Sosial, Jangan Asal Berkomentar

Media sosial yang sesuai etika akan menciptakan keamanan dan situasi digital yang kondusif. Meskipun di internet tidak ada yang 100% aman, namun setiap penggunanya bisa mengurangi risiko.

"Banyak sekarang, tidak kenal tapi komentarnya seolah-olah kenal. Kalau itu positif, kalau negatif akan menyakiti perasaan walaupun kita tidak berhadapan dengan orangnya langsung," kata Komite Edukasi dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Julita Hazeliana di Trenggalek, Jawa Timur pada Selasa (19/7).

Padahal setiap pengguna di ranah digital meski hanya berhadapan dengan layar ponsel saja namun sebenarnya lawa bicaranya dengan manusia lain juga. Menurut data We Are Social, pengguna internet saat ini mencapai 204,7 juta, sekitar 73,7% total penduduk Indonesia. Dapat dibayangkan arus informasi yang terjadi sangat cepat dan banyak. Apalagi dengan intensitas penggunaan yang rata-rata hampir sembilan jam per hari.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada beberapa latar belakang yang membuat pengguna media digital harus etis. Antara lain perbedaan kultural, yang membuat setiap orang harus memaklumi, memiliki sikap toleransi. Kemudian di dunia digital saat ini relasi yang terbangun juga melintasi batas geografis dan budaya. Di dunia digital, tiap individu kadang juga membutuhkan kolaborasi.

Etika berinteraksi di dunia digital harus memiliki landasan kesadaran, tanggung jawab, integritas dalam sikap jujur, dan kebajikan dalam nilai-nilai yang menberikan manfaat. Seperti etika di kehidupan nyata, setiap pengguna juga harus memiliki etika saat berinteraksi di ruang digital. (OL-12)