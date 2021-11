Dukung Digitalisasi, Ace Perkenalkan Smart Solutions for Smart Home

ASOSIASI Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pada kuartal II 2020 sebesar 196,7 juta atau 73,7% dari penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet. Jumlah ini meningkat sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan tahun sebelumnya. Ini didorong oleh kehadiran infrastruktur internet cepat yang makin merata dan digitalisasi masif akibat pandemi.

Di samping itu, kebutuhan terhadap kenyamanan dan kemudahan serbaotomatis yang dihadirkan melalui konsep smart home untuk gaya hidup modern yang lebih digital saat ini juga meningkat. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-26, PT ACE Hardware Indonesia Tbk (Ace) memperkenalkan Smart Solutions for Smart Home yaitu rangkaian produk inovatif berbasis IoT (internet of things) yang mendukung konsep smart home system untuk aktivitas di rumah yang lebih mudah, nyaman dan aman.

Marketing Communications General Manager Ace Hardware Indonesia Yoelius Saputra menjelaskan secara bertahap pihaknya melakukan berbagai proses digitalisasi dari segala sisi untuk menghadirkan inovasi dan pengalaman belanja yang sesuai tren. "Ini seperti penggunaan digital tools untuk memperkuat posisi kami di dunia digital, pelayanan e-commerce melalui www.acehardware.co.id/shop dan ruparupa.com, hingga mengembangkan aplikasi mobile bernama Miss Ace untuk kemudahan belanja dan dapat dikoneksikan dengan kartu member Ace Rewards. Dengan demikian, Smart Solution for Smart Home merupakan kelanjutan untuk melengkapi proses digitalisasi yang kami lakukan," ujar Yoelius.

Smart Solution for Smart Home menghadirkan rangkaian produk pintar untuk rumah tangga didukung dengan aplikasi Smartklic untuk kemudahan mengontrol berbagai perlengkapan rumah tangga menggunakan gadget. Selain membuat aktivitas lebih mudah, produk-produk Smart Solution for Smart Home akan menciptakan rumah yang lebih nyaman melalui koleksi lampu LED dan ceiling lamp dan lampu hemat energi dengan berbagai fungsi pintar yang dapat membuat rumah lebih nyaman dengan fitur pengaturan cahaya sehingga suasana ruangan bisa disesuaikan. Ada pula universal remote yang dapat menggantikan fungsi berbagai remote perangkat elektronik di rumah dalam satu genggaman sehingga lebih nyaman beraktivitas di rumah.

Untuk membuat rumah lebih aman, pelanggan bisa meningkatkan keamanan koleksi Smart IP Camera dengan dukungan koneksi wifi, sehingga dapat memonitor keluarga, hewan peliharaan, maupun aktivitas bisnis dengan lebih mudah. Terdapat juga socket adaptor dan extension socket yang dapat diatur fungsi penjadwalannya dan mengurangi risiko konsleting ataupun tersetrum listrik. Tak ketinggalan smart lock yang akan membuat rumah lebih aman, karena dapat mengunci secara otomatis dan memiliki pengaturan pada aplikasi sehingga tidak perlu khawatir jika lupa mengunci pintu atau lupa membawa kunci. Penggunaan sidik jari pada sistem juga membuat kunci pintu sulit dipalsukan.

Sedangkan untuk membuat rumah lebih sehat, smart robot vacuum cleaner akan membantu untuk menyapu, mengisap, mengepel kotoran di rumah secara praktis, serta alat penjernih udara yang dapat dikendalikan dengan mudah menggunakan aplikasi. Sistem pengendalian menggunakan aplikasi ini dapat mengurangi sentuhan dengan berbagai barang di rumah (touchless system). Ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi penyebaran virus melalui sentuhan. Di samping itu, fungsi kontrol yang tersedia juga dapat menghemat penggunaan energi.

Untuk mendukung kepuasan berbelanja kepada pelanggan, Ace melengkapi penjualan produk Smart Solution for Smart Home dengan berbagai layanan mulai dari garansi produk, free delivery, fasilitas pengembalian atau penukaran produk, hingga proteksi perpanjangan garansi melalui Ace Protection by Adira Insurance. Ace juga memanfaatkan berbagai berbagai kanal penjualan untuk kemudahan mengakses produk, baik secara offline di seluruh toko ataupun berbelanja secara online melalui Miss Ace, Ace Online di www.acehardware.co.id/shop, ruparupa.com maupun official store di Shopee dan Tokopedia.

Pada kesempatan yang sama, Ace menghadirkan program khusus untuk pelanggan yang akan berlangsung hingga 30 November 2021. Di antara produk-produk pilihan harga serba mulai Rp260 Ribu dan Rp2,6 juta, tebus hemat dengan minimum transaksi tertentu, hingga beli paket lebih hemat. "Pada usia 26 tahun ini, harapannya Ace bisa semakin kuat dan selalu menjadi The Helpful Place sebagai destinasi utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan inovasi yang kami lakukan," tutup Yoelius. (RO/OL-14)