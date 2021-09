MPL Ajak Buktiin Lo Bisa Kembangkan Potensi Diri

MOBILE Premier League (MPL), platform mobile eSport terbesar di Asia Tenggara, meluncurkan kampanye #BuktiinLoBisa. Mengajak pengguna mengasah kemampuannya dan bertanding di berbagai permainan dan turnamen yang tersedia di platform MPL.

Didukung Baim Wong sebagai Brand Ambassador MPL Indonesia, kampanye ini bagian dari komitmen MPL untuk terus mendukung perkembangan eSport di Indonesia. Dengan semangat sportivitas dalam keseruan bermain game dan turnamen yang ada di platform MPL.

"Berangkat dari market insight, kompetisi terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa kompetisi kita tidak akan mengetahui perkembangan diri kita, memahami kekurangan dan kelebihan diri kita, dan tidak akan tahu rasanya berjuang untuk meraih kemenangan. Kompetisi dapat memacu kita untuk mendorong potensi diri yang sesungguhnya. Melalui kampanye #BuktiinLoBisa, kami ingin mengajak pengguna untuk memacu kemampuan dirinya dan berkompetisi di beragam game maupun turnamen di platform MPL sebagai peluang untuk dapat mengeluarkan potensi terbesar dalam diri mereka dan muncul sebagai master di game favorit mereka dan meraih reward,” ujar Layla Safira Andamawanty, Head of Brand Marketing Mobile Premier League Indonesia, dalam keterangan resminya, Kamis (30/9)

Berdasarkan riset gaming and eSports: The Next Generation 2020 dari YouGov1, 72% gamer Indonesia merupakan mobile gamer, kepopuleran mobile gaming juga sejalan dengan riset dari Newzoo di 20202 yang memprediksi potensi pertumbuhan industri ini akan mencapai USD 2 miliar di tahun 2023. Hal ini mendorong MPL untuk menyuarakan kampanye #BuktiinLoBisa untuk mendorong perkembangan mobile gaming di Indonesia dan mendukung semangat berkompetisi yang positif.

Bagi Baim Wong, kampanye #BuktiinLoBisa ini pesannya sangat kuat dan positif. Dia sangat memahami pentingnya kerja keras, pantang menyerah, dan belajar dari kegagalan untuk meraih sukses. "Banyak orang melihat saya sebagai publik figur dan kreator konten yang sukses. Padahal, perjuangan saya untuk sampai di posisi sekarang ini tidaklah mudah. Sama halnya dengan bermain game dan turnamen yang seru di MPL, kita perlu terus-menerus berlatih dan bertanding untuk dapat menjadi master dan memenangkan reward,” ujarnya.

Untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi, kampanye #BuktiinLoBisa melibatkan berbagai kanal, termasuk digital, media sosial, komunitas, hingga menggelar turnamen-turnamen khusus di dalam platform. MPL juga telah meluncurkan iklan televisi bersama Baim Wong yang mengajak pengguna untuk terus berlatih, dan membuktikan kemampuan diri mereka dengan bermain game favorit MPL.

MPL juga mendukung pemerintah untuk lebih mempopulerkan eSport. Tahun ini, MPL berpartisipasi di Piala Presiden eSports untuk kedua kalinya. Di ajang Piala Presiden eSports 2021 yang saat ini sedang berlangsung, MPL akan mengadakan turnamen Speed Chess yang mengasah kemampuan berstrategi dan berpikir secara terstruktur. Kompetisi tersebut akan digelar di babak Grand Final dan menawarkan hadiah dengan nilai terbesar untuk sebuah turnamen mobile game catur di Indonesia.

Untuk membuktikan diri sebagai master di platform MPL, pengguna bisa memilih permainan yang sesuai dengan minat dan preferensi. MPL menyediakan lebih dari 30 pilihan game serta lebih dari 1.000 turnamen per hari dan kontes berhadiah yang dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Download aplikasi MPL di https://mpl.id untuk mencoba keseruan bermain beragam game kasual berbasis ketangkasan dan olahraga fantasi serta berkompetisi di turnamen yang diadakan setiap hari. (OL-13)

