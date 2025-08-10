Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Meski Menang, Indonesia Tetap Gagal ke Piala Asia Putri U-20 2026

Irvan Sihombing
10/8/2025 22:53
Meski Menang, Indonesia Tetap Gagal ke Piala Asia Putri U-20 2026
Timnas Indonesia U-20 Putri(Antara)

TIMNAS Indonesia U-20 Putri gagal putaran final Piala Asia Putri U-20 2026. Padahal, Garuda Pertiwi berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Turkmenistan pada laga terakhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Putri U-20 2026

Indonesia hanya mampu finis di posisi kedua Grup D dengan raihan lima poin dari tiga pertandingan. Poin tersebut tidak cukup untuk lolos sebagai salah satu dari tiga runner-up terbaik. Tiket ke Piala Asia Putri U-20 2026 diraih oleh Yordania (Grup G), Taiwan (Grup C), dan Bangladesh (Grup H), yang masing-masing mengumpulkan enam poin.

Pertandingan yang digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Minggu malam WIB ini menjadi penutup perjuangan Garuda Pertiwi di babak kualifikasi. Tim asuhan pelatih Akira Higashiyama tampil agresif sejak menit awal demi meraih kemenangan pertama mereka di grup.

Gol pembuka Indonesia tercipta pada menit ke-10 melalui sundulan Gea Yumanda yang gagal dihalau kiper Turkmenistan Elnura Maksyutova. Gol Shifana Rizka Nadhifa pada menit ke-27 membuat kedudukan bertambah 2-0 untuk 'Merah Putih'.

Pada menit ke-39, Ajeng Sri Handayani berhasil menaklukkan Maksyutova dalam situasi satu lawan satu, menjadikan skor 3-0 hingga turun minum. Di babak kedua, Indonesia memastikan kemenangan 4-0 melalui aksi Aulia pada menit ke-91. (Ant/I-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved