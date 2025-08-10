Meski Menang, Indonesia Tetap Gagal ke Piala Asia Putri U-20 2026

Timnas Indonesia U-20 Putri(Antara)

TIMNAS Indonesia U-20 Putri gagal putaran final Piala Asia Putri U-20 2026. Padahal, Garuda Pertiwi berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Turkmenistan pada laga terakhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Putri U-20 2026.

Indonesia hanya mampu finis di posisi kedua Grup D dengan raihan lima poin dari tiga pertandingan. Poin tersebut tidak cukup untuk lolos sebagai salah satu dari tiga runner-up terbaik. Tiket ke Piala Asia Putri U-20 2026 diraih oleh Yordania (Grup G), Taiwan (Grup C), dan Bangladesh (Grup H), yang masing-masing mengumpulkan enam poin.

Pertandingan yang digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Minggu malam WIB ini menjadi penutup perjuangan Garuda Pertiwi di babak kualifikasi. Tim asuhan pelatih Akira Higashiyama tampil agresif sejak menit awal demi meraih kemenangan pertama mereka di grup.

Gol pembuka Indonesia tercipta pada menit ke-10 melalui sundulan Gea Yumanda yang gagal dihalau kiper Turkmenistan Elnura Maksyutova. Gol Shifana Rizka Nadhifa pada menit ke-27 membuat kedudukan bertambah 2-0 untuk 'Merah Putih'.

Pada menit ke-39, Ajeng Sri Handayani berhasil menaklukkan Maksyutova dalam situasi satu lawan satu, menjadikan skor 3-0 hingga turun minum. Di babak kedua, Indonesia memastikan kemenangan 4-0 melalui aksi Aulia pada menit ke-91. (Ant/I-1)