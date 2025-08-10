Pelatih Ong: Persik Kediri Sukses Kawal Bali United

Pertandingan Persik Kediri melawan Bali United dalam laga pekan perdana Liga 1 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.(Antara)

PELATIH Persik Kediri Ong Kim Swee mengatakan para pemain mampu mengawal Bali United yang menampilkan permainan yang tidak mudah. Pelatih Ong menegaskan Persik bisa memperoleh hasil positif di laga perdana ini dengan satu poin.

"Satu pertandingan yang tidak mudah. Kita tahu pasukan Bali memiliki kualitas yang cukup baik. Terutama kalau melihat corak permainan Bali. Namun dalam hal ini, para pemain Persik dapat menjalankan tugas dan mengawal keadaan dengan begitu baik," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (10/8/2025).

Dalam kompetisi pekan pertama Indonesia Super League 2025/2025, Persik Kediri meraih skor imbang 1-1 melawan Bali United, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.

Ia menyebut, pertandingan melawan Bali United ini masih perdana dan setiap pertandingan yang dilalui Persik Kediri nantinya pasti akan mendapati faktor kekurangan maupun kelebihan sehingga mampu membawa pulang satu poin dalam laga perdana Indonesia Super League 2025/2026.

"Namun saya boleh katakan jika kami (Persik) berada dalam tahap yang cukup sempurna, tetapi belum sempurna seutuhnya. Banyak lagi kelemahan yang harus diperbaiki ke depan. Kami harus banyak belajar lagi," ujarnya.

Pelatih Ong juga memberikan apresiasi kepada para penggawa Persik Kediri terlebih penjaga gawang Persik Kediri Leo Navacchio yang dinilai sukses melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam pertandingan ini.

Dalam pertandingan ini, Persik Kediri mampu unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Telmo Castanheira di menit ke-78. Gol tersebut tercipta bermula dari sepakan pojok yang di eksekusi oleh pemain Persik Kediri, Ezra Walian.

Umpan terukur dari sang kapten berhasil di heading dengan baik oleh Telmo Castanheira. Bola heading yang mengarah ke sudut kanan penjaga gawang Bali United itu gagal diantisipasi dengan baik dan membuah gol untuk Persik Kediri.

Kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna, setelah tim tuan rumah menyamakan kedudukan di penghujung laga.

Gol penyama kedudukan dari tuan rumah itu tercipta di menit ke-90+6 melalui sebuah heading yang dilakukan oleh Boris Kopitovic. Skor imbang 1-1 bertahan hingga berakhirnya pertandingan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, Persik masih berada di urutan ke-10 klasemen sementara. Sedangkan Bali United di peringkat ke-7. (Ant/I-1)