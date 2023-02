Hati-Hati Tersengat Lebah, Arteta!

PUTARAN kedua Liga Primer sepertinya menjadi perjalanan yang terjal bagi Arsenal. Kekalahan 0-1 yang harus diterima dari 'musuh terberat' Manchester City di ajang Piala FA menggoyahkan kepercayaan diri tim asuhan Mikel Arteta. Mereka kembali harus menelan pil pahit, kalah 0-1, sepekan kemudian dari tim buncit klasemen, Everton.

Beruntung Manchester City juga tersandung oleh Tottenham Hotspur 0-1 sehingga tekanan dari the Citizens tidak semakin mengancam. Arteta pantas berterima kasih kepada 'tetangga' Spurs karena bisa tetap menjaga keunggulan 5 poin dari the Citizens.

Namun, the Gunners tidak bisa terus berharap saingannya gagal meraih angka. Apabila Arsenal ingin menjuarai Liga Primer yang sudah hampir dua dekade tidak pernah mereka rasakan lagi, Martin Odegaard dan kawan-kawan harus segera kembali ke jalur kemenangan.

Apalagi pekan ini merupakan minggu yang menentukan. Malam ini mereka menjamu Brentford dan tiga hari kemudian menjadi tuan rumah bagi Manchester City.

Satu kekalahan saja akan membuat perjalanan ke tangga juara akan semakin terjal. Apalagi jika kembali dipaksa menelan pil pahit oleh the Citizens, akan membuat perbedaan poin semakin tipis dan salah-salah gelar juara yang ada dalam genggaman kembali terlepas.

“Perjalanan ini memang akan sangat sulit dan menantang, apalagi di tengah minggu ada rintangan berat yang harus disingkirkan. Saya harus mempersiapkan tim sebaik mungkin dan Sabtu ini tidak ada pilihan harus menang melawan Brentford,” tegas Arteta.

“Satu yang membuat saya senang, semua pemain dan staf kompak dan bersatu padu. Tidak ada yang mencoba saling menyalahkan ketika kalah dari Everton,” tambah pelatih asal Spanyol itu.

Lebah pembunuh

Arsenal pantas berhati-hati malam ini karena the Bees yang harus mereka hadapi ialah lebah pembunuh. Selain the Gunners, lima tim the big six sudah merasakan sakitnya sengatan Brentford.

Mulai Manchester United, Manchester City, hingga Liverpool ditaklukkan klub dari London Barat ini. Adapun Spurs dan Chelsea mampu mereka tahan.

Di tangan pelatih asal Denmark, Thomas Frank, Brentford tampil sangat efektif. Mereka tidak mau berlama-lama dengan bola. Hanya dari satu tendangan bebas panjang kiper David Raya, bola cukup sekali menyentuh satu pemain untuk kemudian diselesaikan ujung tombak Ivan Toney menjadi gol. Atau serangan cepat dari sayap langsung ditarik ke kotak penalti dan menjadi gol.

Duet Toney dan Bryan Mbeumo benar-benar menjadi ujung tombak yang mematikan. Mereka merupakan penyerang tipe petarung, yang berani berkelahi berdua saja dengan pemain belakang lawan.

Dengan memainkan pola 3-5-2, Frank memang mengandalkan lima pemain gelandang sebagai pilar tim. Seperti halnya Toney dan Mbeumo, tugas para pemain gelandang ialah merebut bola dari pemain lawan dan dengan cepat menyodorkan bola ke kotak penalti agar diselesaikan dua penyerang mereka.

Kehadiran tiga pemain Denmark di Brentford memudahkan tugas Frank untuk memainkan pola yang ia inginkan. Mathias Jorgensen, Mathias Jensen, dan Mads Rasmussen menjadi eksekutor dari strategi yang disiapkan Frank.

Kepercayaan diri para pemain Brentford semakin tinggi karena mereka memiliki kiper yang sangat bisa diandalkan. Raya yang berdiri di bawah mistar merupakan salah satu kiper terbaik di Spanyol saat ini. Penyerang sekelas Erling Haaland pun tidak sanggup menjebol gawang Raya.

Brentford memang tidak mengincar juara Liga Primer sekarang ini. Namun, mereka berharap bisa tampil di kompetisi internasional pada musim mendatang. Dengan prestasi yang konsisten, bukan mustahil apabila the Bees mampu menembus kelompok enam besar pada musim sekarang ini. Termasuk untuk mengejutkan the Gunners.

Cedera dan kelelahan

Persoalan terberat yang dihadapi Arteta ialah kelelahan yang dihadapi anak asuhnya. Faktor kelelahan itu berdampak pada cedera yang membuat banyak pemain harus istirahat panjang.

Gabriel Jesus yang menjadi mesin gol harus istirahat setidaknya sampai bulan depan menyusul cedera yang dialami di ajang Piala Dunia 2022. Akibatnya, Arteta tinggal mengandalkan Eddie Nketiah, yang sering tidak konsisten penampilannya.

Penyerang asal Brasil lainnya, Gabriel Martinelli, kehilangan ketajaman karena selalu tampil sepanjang kompetisi, termasuk di Piala Dunia 2022. Arteta menyadari perlunya mengistirahatkan Martinelli agar tidak kehilangan gairah.

Pilihan yang ia bisa lakukan ialah memainkan penyerang baru asal Belgia Leandro Trossard untuk menggantikan Martinelli. Pemain yang dibeli dari Brighton & Hove Albion ini memiliki kecepatan dan naluri tinggi untuk mencetak gol.

Bermodal kecepatan Trossard dan Bukayo Saka yang bermain dari sayap, Arsenal perlu untuk lebih awal mencetak gol. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim setelah dua kekalahan beruntun yang dialami.

Memang bukan hal yang mudah menembus pertahanan Brentford yang menumpukkan banyak pemain di tengah. Kreativitas dari Odegaard dan Xhaka Granit sangat diperlukan untuk menjebol gawang the Bees.

Dalam situasi seperti sekarang, Arteta sangat berharap hadirnya Gabriel Jesus. Akan tetapi, walaupun sudah mulai berlatih kembali, terlalu riskan untuk memainkan penyerang asal Brasil itu. “Saya harus sabar untuk menunggu dia benar-benar pulih karena cedera yang dialaminya tidaklah ringan,” ujar Arteta.

Pilihan yang tersedia, Eddie Nketiah, tidaklah buruk. Ia juga memiliki insting yang kuat untuk menjebol gawang lawan. Kalau ia bisa menjaga ketenangan di kotak penalti, penyerang muda Inggris ini dapat menjadi andalan untuk membawa kemenangan bagi Arsenal.

Tinggal bagaimana pemain belakang untuk waspada dan tidak kecolongan gol seperti saat menghadapi Everton. Keasyikan menyerang membuat pertahanan belakang lengah dan the Gunners harus menelan pil pahit.

Gabriel dan William Saliba benar-benar harus waspada karena Brentford mempunyai kecepatan dan ketajaman lebih baik dari Everton. Salah-salah mereka bisa tersengat lebah pembunuh dan kalau itu terjadi, merupakan hat-trick yang tidak diinginkan, karena tiga kali berturut-turut menelan kekalahan. Jadi, hati-hati, Arteta!