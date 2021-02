Ryan Reynolds Rampungkan Proses Pengambilalihan Wales Wrexham

Aktor Ryan Reynolds dan Rob McElhenney telah merampungkan proses pengambilalihan klub Wales Wrexham, ungkap klub divisi lima Inggris itu, Rabu (10/2).

Aktor asal Kanada yang terkenal lewat film komedi superhero "Deadpool" itu dan aktor AS McElhenney yang merupakan pencipta dan bintang komedi situasi "It's Always Sunny in Philadelphia" tersebut pertama kali menyatakan minat berinvestasi di klub ini September tahun lalu.

Para pendukung kepercaayan klub (WST) yang memiliki klub tersebut memilih menyetujui dimulainya proses pengambilalihan itu.

"Kami sekarang dapat mengejar tujuan kami untuk mengembangkan tim dan mengembalikannya ke Liga Sepak Bola Inggris (EFL)," kata Reynolds dan McElhenney dalam sebuah pernyataan bersama dalam situs resmi klub seperti dikutip Reuters.

Wrexham terdegradasi dari EFL pada 2008 dan saat ini menduduki urutan ketujuh klasemen Liga Nasional yang berada satu divisi di bawah Liga Dua EFL.

Klub tersebut mengatakan bahwa sang pemilik baru juga telah menginvestasikan 2 juta pound (Rp38,6 miliar) sebagai bagian dari kesepakatan pengambilalihan dan bahwa "identifikasi pemain tim utama" akan menjadi prioritas.

Dana itu lebih lanjut akan digunakan untuk meningkatkan program tim sepak bola putri.

Wrexham tiga kali mencapai perempat final Piala FA namun belum pernah masuk papan atas sepak bola Inggris. Klub ini didirikan pada 1864 dan dimiliki oleh pendukungnya sejak 2011. (Ant/OL-12)