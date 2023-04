Berjalan Kaki ke Pelosok Ponorogo, Karyawan QNET Serahkan Bantuan untuk Warga

QNET, sebuah perusahaan penjualan langsung internasional, menunjukkan komitmennya untuk memberikan kembali apa yang didapat perusahaan kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Sebagai bagian dari inisiatif Employee Community Impact (ECI), sejumlah karyawan QNET mengorganisir dan menjadi sukarelawan untuk aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Karaywan QNET menjangkau Desa Tumpakpelem di Ponogoro, Jawa Timur, dan menyediakan makanan dan barang penting bagi penduduk desa untuk berbuka puasa.

Ganang Rindarko, General Manager QNET Indonesia mengatakan, "Ramadan adalah waktu untuk merangkul semangat kemurahan hati dan memberikan kembali kepada masyarakat."

Beri Dampak Positif ke Komunitas Lokal

"Sebagai bisnis dengan sejarah lebih dari 20 tahun di Indonesia, kami memiliki kesempatan unik dan tanggung jawab untuk membuat dampak positif bagi komunitas lokal yang kami layani selama periode memberi kasih sayang," katanya dalam keterangan pers, Senin (17/40.

"Saya bangga dengan karyawan kami yang mengambil peran untuk melakukan perjalanan ke Desa Tumpakpelem, Ponorogo, Jawa Timur, di mana sulit bagi penduduk desa untuk dapatkan bahan makanan dan kebutuhan pokok secara teratur karena medan menanjak yang menantang," papar Ganang.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kami dari The V, AVP Gita Hartanto, AVP Tri Hartono, dan VC Deni Hartoyo yang telah membantu kegiatan ini," jelasnya.

"Meskipun perjalanan panjang, kami berhasil membawa 50 paket makanan bersama kami untuk dibagikan kepada penduduk desa, memastikan bahwa mereka memiliki barang-barang yang mereka butuhkan untuk berbuka puasa sepanjang Ramadan,” terang Ganang.

Warga Bersyukur Dapat Bahan Makanan

Salah satu warga, Maemunah yaang berusia 85 tahun mengatakan rasa syukurnya mendapatkan bahan makanan dari QNET, “Alhamdulillah matur nuwun, sampun dolan mriki lan maringi panganan” (Alhamdulillah terima kasih sudah datang dan memberikan bantuan makanan), kata mbah Maemunah sambil tersenyum.

QNET akan terus mendukung komunitas atau masyarakat yang membutuhkan sejak awal melalui aktivitas ECI dan program dampak sosialnya, termasuk selama bulan Ramadan.

“Karyawan kami telah benar-benar mewujudkan semangat Raise Yourself To Help Mankind, atau RYTHM, melangkah lebih jauh untuk membantu membuat perbedaan di masyarakat,” tambah Ganang.

Tahun lalu, QNET membawa anak-anak dari Panti Asuhan Muhammadiyah Putat dan Panti Asuhan Baitul Hijrah dalam pengalaman belajar di Kidzania Surabaya, selain mengadakan kegiatan malam yang menyenangkan dan makanan hangat untuk berbuka puasa. (RO/S-4)