Sheraton Surabaya Hadirkan Program 1001 Keceriaan Ramadan

MENCIPTAKAN waktu berkualitas yang berharga bersama orang tercinta adalah hal yang didambakan bagi semua orang. Terlebih dilakukan pada bulan puasa, bulan suci Ramadan.

Ini coba direspons Sheraton Surabaya Hotel & Towers, melalui program 1001 keceriaan selama libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Birgitta Mone, Director of Marketing Communication-Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers dan Four Points by Sheraton Surabaya, mengatakan selama Ramadan, pihaknya mempersembahkan 1001 jamuan Ramadan untuk pengalaman berbuka bersama di Kafe Bromo dan 1001 Kebersamaan Ramadan untuk momen berbuka di area meeting.

"Tawaran menu berbuka menyajikan aneka pilihan makanan, mulai dari menu khas Timur Tengah hingga resep sajian khas Nusantara ala hotel bintang lima," kata Birgitta melalui keterangan tertulisnya, Jumat (14/4).

Selain itu, Sheraton Surabaya Hotel & Towers juga memiliki koleksi parsel premium, Nazywa, untuk orang terkasih yang berisi kue kering ala rumahan, spiku, serta set menu makanan khas Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

"Lebih lagi, dengan membeli parsel Nazywa, tamu juga ikut berdonasi ke Yayasan Panti Asuhan di sekitar Surabaya, Jawa Timur," tutur dia.

Selama libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H, keluarga dan si kecil juga dapat menciptakan kenangan spesial dengan program 1001 Keceriaan.

Program ini menawarkan area bermain bertema perayaan meriah dengan rangkaian aktivitas beragam, seperti brick class, storytelling, animal feeding and show, kid's bar, serta kelas mendekorasi kue sehingga si kecil dapat belajar menjadi koki cilik.

"Ada juga pertunjukan animal feeding selama 24-25 April di area tepi kolam renang. Selain itu, selama akhir pekan pada 22-23 dan 29-30 April, anak-anak dapat mengikuti kelas dansa dan menyanyi, serta permainan treasure hunt secara gratis yang dipandu pelatih profesional."

Pihaknya juga berkomitmen memprioritaskan aktivitas luar biasa agar tamu keluarga dan anak dapat merasakan kegembiraan dan kenyamanan. Sehingga, lokasi tak hanya ada di area pusat bisnis Surabaya, tapi juga terhubung dengan salah satu pusat belanja paling populer seantero kota, yakni Tunjungan Plaza.

"Dengan beragam pilihan atraksi wisata menarik, seperti lokasi-lokasi bersejarah, aneka cita rasa kuliner, dan hiburan ramah anak serta keluarga, tamu akan merasakan pengalaman istimewa dan tiada dua di Kota Surabaya," tutup Birgitta. (RO/S-2)