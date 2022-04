Zakat Fitrah Terkumpul di Baznas Baru Rp152 Miliar

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan zakat fitrah Ramadan 1443 Hijriah per 23 April 2022 baru terkumpul Rp152 miliar dengan target sekitar Rp217,5 miliar. "Yang terkumpul di Baznas sudah mencapai 70%, atau sekitar Rp152.577.432.582 dari target bulan ini sekitar Rp217,5 miliar," kata Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan saat dihubungi, kemarin.

Zakat fitrah tahun ini ditentukan 45 ribu, atau setara 2,5 kg beras. Namun, tidak menutup kemungkinan setiap daerah berbeda nominalnya seperti di Yogyakarta, nominal zakat fitrah sebesar Rp30 ribu.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2022 menetapkan zakat tahun ini sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras, atau setara dengan Rp45 ribu per orang, dan nilai fidiah sebesar Rp50 ribu per orang. "Rujukannya sama 2,5 kg beras. Berapa harga per kilogram berasnya berbeda-beda tiap daerah," ujar Rizal. (Iam/H-3)