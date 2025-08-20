Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

M Ilham Ramadhan Avisena
20/8/2025 13:01
Profil Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang Baru Ditunjuk Jadi Wakil KSAD
Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (kanan) mendengarkan pemaparan prajurit TNI AD saat gerakan nasional ketahanan pangan, penanaman perdana kakao dan jagung di Desa Gedebong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (14/8/2024).(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nym.)

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi sejumlah perwira tinggi. Salah satunya ialah penunjukan Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Ia menggantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang dipercaya sebagai Wakil Panglima TNI. Keputusan itu ditetapkan dalam Kep/1102/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Merujuk dari situs kostrad.mil.id, Mayjen TNI Saleh Mustafa merupakan perwira tinggi TNI AD yang lahir di Ternate, Maluku Utara pada 14 Maret 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kecabangan Infanteri.

Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Muhammad Saleh Mustafa menjabat sebagai Pangkostrad sejak 7 Desember 2023. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kaskostrad) sejak 15 Agustus 2023.

Pada 13 April 2016, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa  diangkat menjadi Komandan Korem 132/Tadulako dengan pangkat Brigjen. Lalu 27 Oktober 2017 menjadi Wadanpussenif Kodiklatad, dan 30 Oktober 2019 menjabat Kasdam Jaya.

Pada 2 Agustus 2021 Muhammad Saleh Mustafa diangkat menjadi Kaskogabwilhan II dan juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal.

Pada 29 Juli 2022 Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII Cenderawasih, pada 27 April 2023 diangkat menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat III Kasad Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba serta pada 15 Agustus 2023 menjabat Kaskostrad.

Selanjutnya, pada 29 November 2023, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dipromosikan sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
