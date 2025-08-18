Didit Prabowo: Mengenal Sosok dan Kedekatannya dengan Keluarga Megawati

Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo 'Didit' Hediprasetyo Djojohadikusumo.(Antara )

DIDIT Prabowo, putra dari Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik karena kedekatannya dengan keluarga Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI. Siapa sebenarnya Didit Prabowo, dan bagaimana hubungan eratnya dengan keluarga Megawati terjalin? Artikel ini akan mengupas tuntas sosoknya dan silaturahmi yang mencuri perhatian.

Siapa Itu Didit Prabowo?

Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, atau lebih dikenal sebagai Didit Prabowo, adalah anak tunggal dari Presiden Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto. Ia dikenal sebagai desainer fesyen berbakat yang berbasis di Paris, Prancis. Selain kariernya di dunia mode, Didit Prabowo juga aktif dalam kegiatan sosial dan kerap hadir di acara-acara penting keluarga serta tokoh politik Indonesia. Kehadirannya sering dikaitkan dengan upaya menjaga hubungan harmonis antar tokoh besar di Indonesia.

Kedekatan Didit Prabowo dengan Keluarga Megawati

Hubungan Didit Prabowo dengan keluarga Megawati Soekarnoputri telah terjalin sejak lama. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah kunjungannya ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, pada hari pertama Idulfitri 2025. Kunjungan ini dianggap sebagai simbol silaturahmi antar keluarga tokoh besar Indonesia. Menurut Ahmad Basarah, Juru Bicara PDI Perjuangan, Didit memiliki hubungan dekat dengan Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan cucunya, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani (Pinka). “Didit sangat akrab dengan keluarga Ibu Mega,” ujar Basarah.

Baca juga : Jersey Kandang Como Didesain oleh Didit Prabowo

Silaturahmi Lebaran 2025: Bukti Hubungan Erat

Pada 31 Maret 2025, Didit Prabowo mengunjungi rumah Megawati dalam rangka halalbihalal Idulfitri. Ia tampil sederhana dengan baju koko hijau dan kopiah hitam, disambut hangat oleh keluarga Megawati. Kunjungan ini bukan hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga menunjukkan hubungan baik antara keluarga Prabowo dan Megawati yang sudah terjalin lama. Didit juga diketahui bersahabat dengan Pinka, cucu Megawati, yang memperkuat ikatan antar generasi kedua keluarga.

Peran Didit sebagai Jembatan Politik

Pengamat politik seperti Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia menyebut Didit Prabowo sebagai “jembatan politik” yang mewakili ayahnya untuk menjalin komunikasi dengan elit politik, termasuk Megawati. Kunjungan Didit ke rumah Megawati dan tokoh lain seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga harmoni antar tokoh nasional. “Didit mencerminkan sikap Prabowo yang ingin menjalin hubungan baik,” kata Adi.

Momen Lain yang Memperkuat Kedekatan

Selain silaturahmi Lebaran, Didit Prabowo juga mengundang anak-anak presiden Indonesia, termasuk dari keluarga Megawati, dalam perayaan ulang tahunnya pada 22 Maret 2025. Acara ini dihadiri oleh anak-anak dari presiden pertama hingga ketujuh, menunjukkan inisiatif Didit untuk membangun hubungan antar generasi. Pengamat politik Agung Baskoro menilai langkah ini sebagai “jembatan politik baru” yang mempererat hubungan antar keluarga tokoh besar.

Mengapa Hubungan Ini Penting?

Kedekatan Didit Prabowo dengan keluarga Megawati bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi juga memiliki dampak politik. Meski hubungan antara Prabowo dan Megawati pernah mengalami dinamika, silaturahmi Didit menunjukkan upaya menjaga harmoni di tengah perbedaan politik. PDI Perjuangan, partai pimpinan Megawati, juga disebut mendukung sejumlah kebijakan politik Prabowo, menandakan hubungan yang tetap harmonis.

Kesimpulan

Didit Prabowo bukan hanya sosok desainer berbakat, tetapi juga figur penting dalam menjaga hubungan antar keluarga tokoh besar Indonesia. Kedekatannya dengan keluarga Megawati, terutama melalui silaturahmi Lebaran dan acara ulang tahun, menjadi bukti kuat hubungan erat antara keluarga Prabowo dan Megawati. Dengan perannya sebagai jembatan politik, Didit membantu memperkuat persatuan di tengah dinamika politik nasional.