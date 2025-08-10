DPO Adalah: Mengenal Arti, Proses, dan Implikasi Hukum di Indonesia

Ilustrasi(Antara)

PERNAH mendengar istilah DPO di berita atau media sosial? Mungkin kamu bertanya-tanya, DPO adalah apa sih sebenarnya? Dalam dunia hukum di Indonesia, DPO adalah singkatan dari Daftar Pencarian Orang. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut seseorang yang sedang dicari polisi karena diduga terlibat dalam kasus pidana. Artikel ini akan menjelaskan apa itu DPO, bagaimana proses penetapannya, dan apa saja dampak hukumnya. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!

Apa Itu DPO? Pengertian Daftar Pencarian Orang

DPO adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang masuk dalam daftar buronan polisi atau pihak berwenang lainnya. Orang ini biasanya tersangka dalam kasus kriminal, seperti pencurian, korupsi, atau bahkan kejahatan berat seperti pembunuhan. Ketika seseorang ditetapkan sebagai DPO, artinya mereka tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah dan dianggap melarikan diri. Tujuannya adalah agar orang tersebut bisa ditemukan dan diproses hukum.

Contohnya, bayangkan seseorang diduga melakukan penipuan besar-besaran. Setelah dipanggil polisi beberapa kali tapi tidak datang, orang itu bisa masuk daftar DPO. Pihak berwenang akan menyebarkan informasi ke masyarakat untuk membantu menemukannya.

Proses Penetapan DPO di Indonesia

Proses menjadikan seseorang sebagai DPO tidak sembarangan. Ada langkah-langkah resmi yang diatur dalam hukum, seperti dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepolisian. Berikut adalah tahapan umumnya:

Bukti Permulaan: Penyidik harus punya bukti kuat bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana. Biasanya, minimal ada dua alat bukti, seperti keterangan saksi atau barang bukti. Pemanggilan Resmi: Tersangka dipanggil secara resmi minimal tiga kali untuk diperiksa. Jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas, status DPO bisa diterbitkan. Penerbitan Surat DPO: Penyidik membuat dan menandatangani surat DPO, yang kemudian disahkan oleh atasan mereka. Surat ini disebarkan ke polisi lain atau dipublikasikan ke masyarakat. Pencarian Aktif: Polisi akan mencari tersangka di berbagai tempat, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak internasional jika tersangka kabur ke luar negeri.

Proses ini memastikan bahwa status DPO hanya diberikan kepada orang yang benar-benar dianggap menghambat proses hukum.

Implikasi Hukum Status DPO

Menjadi DPO memiliki konsekuensi serius. Berikut adalah beberapa implikasi hukumnya:

Penangkapan Kapan Saja : Orang dengan status DPO bisa ditangkap kapan saja dan di mana saja oleh polisi.

: Orang dengan status DPO bisa ditangkap kapan saja dan di mana saja oleh polisi. Pembatasan Hak : Hak-hak tertentu, seperti mengajukan praperadilan, bisa dibatasi karena tersangka dianggap tidak kooperatif.

: Hak-hak tertentu, seperti mengajukan praperadilan, bisa dibatasi karena tersangka dianggap tidak kooperatif. Stigma Sosial : Status DPO sering dikaitkan dengan buronan, yang bisa memengaruhi reputasi seseorang di masyarakat.

: Status DPO sering dikaitkan dengan buronan, yang bisa memengaruhi reputasi seseorang di masyarakat. Koordinasi Internasional: Jika tersangka kabur ke luar negeri, polisi bisa bekerja sama dengan Interpol atau negara lain untuk menangkapnya.

Namun, status DPO bisa dicabut jika tersangka menyerahkan diri, ditemukan, atau jika bukti tidak cukup untuk melanjutkan kasus. Penting untuk diingat, status DPO tidak berarti seseorang pasti bersalah, karena itu harus dibuktikan di pengadilan.

Mengapa Penting Memahami DPO?

Memahami apa itu DPO adalah langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman. Banyak orang mengira DPO sama dengan terpidana, padahal status ini hanya menunjukkan seseorang sedang dicari untuk keperluan penyidikan. Dengan memahami proses dan implikasinya, kita bisa lebih bijak menilai berita tentang DPO di media.

Selain itu, jika kamu atau keluargamu terlibat dalam kasus hukum, mengetahui aturan DPO bisa membantu mencari bantuan hukum yang tepat. Konsultasi dengan pengacara berpengalaman sangat disarankan untuk memastikan hak-hakmu terlindungi.

Contoh Kasus DPO Terkenal di Indonesia

Beberapa kasus DPO di Indonesia pernah menjadi sorotan publik, seperti:

Kasus Harun Masiku : Tersangka suap pemilu yang kabur ke luar negeri, menunjukkan tantangan pelacakan DPO lintas negara.

: Tersangka suap pemilu yang kabur ke luar negeri, menunjukkan tantangan pelacakan DPO lintas negara. Kasus Djoko Tjandra: Buronan korupsi yang menghindari penangkapan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya tertangkap.

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antarlembaga dan teknologi modern dalam menangani DPO.

Kesimpulan

DPO adalah Daftar Pencarian Orang, istilah yang digunakan untuk buronan yang dicari polisi karena diduga terlibat tindak pidana. Proses penetapannya melibatkan bukti kuat, pemanggilan resmi, dan penerbitan surat DPO. Status ini membawa dampak hukum serius, seperti penangkapan kapan saja dan stigma sosial, tapi juga bisa dicabut jika tersangka ditemukan atau bukti tidak cukup. Dengan memahami DPO adalah apa, kita bisa lebih kritis terhadap informasi hukum di sekitar kita.