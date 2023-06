BMW Indonesia Luncurkan BMW Seri 7 Generasi Ketujuh

BMW Indonesia luncurkan THE 7: generasi ke-tujuh dari BMW Seri 7. Generasi terbaru THE 7 terbaru hadir dalam dua varian: BMW i7 xDrive60 Gran Lusso yang merupakan sedan mewah full listrik dan BMW 735i M Sport yang dirakit secara lokal. BMW Seri 7 baru ditawarkan di seluruh dunia secara eksklusif dalam varian long-wheelbase sehingga memaksimalkan kelapangan kabin bagian belakang.



"Kami sangat bangga BMW menjadi produsen kendaraan premium paling laris di dunia. Tahun lalu, BMW mengirimkan lebih dari 2,1 juta kendaraan kepada pelanggan di seluruh dunia," ungkap Senior Vice President BMW Group Sales Region Asia-Pacific, Eastern Europe, Middle East and Africa Jean-Philippe Parain.

Pada kesempatan ini, lanjutnya, kami mempersembahkan kepada Anda fondasi atas pertumbuhan kami yang sukses dan berkelanjutan di kelas mewah: THE NEW 7. Di BMW Group, kami semua berbagi satu tujuan: untuk menawarkan pengalaman pelanggan terbaik di industri otomotif.

BMW Seri 7 sebagai kendaraan mewah BMW akan terus berkontribusi pada kesuksesan BMW Group," ujar Jean-Philippe Parain dalam kata sambutannya di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Tanjung Priok, jakarta Utara, Selasa (6/6).

Tampak dari depan desain BMW Seri 7 terbaru didominasi oleh fitur yang khas dari BMW. Bagian depan tampak tegak dan interpretasi baru dari lampu depan melingkar kembar dan BMW kidney grille.

Lampu kristal BMW Iconic Glow sebagai standar di BMW Seri 7 terbaru membuat efek cahaya tak tertandingi Kristal dari Swarovski – diatur dalam bentuk-L dan masing-masing dengan lampu latar oleh unit LED – menjalankan peran lampu samping dan lampu mengemudi siang hari. Lampu low-beam dan high-beam diposisikan di unit bawah gelap yang dipahat jauh ke dalam apron depan.

Tampilan samping BMW Seri 7 baru, anggun diperkuat dengan desain yang nyaris rata pada jendela samping dengan segel tak terlihat. Pintu panjang memberikan kemudahan masuk dan keluar bagi penumpang belakang. Unit lampu belakang LED yang tipis memancarkan keanggunan dan efek meluas hingga ke sisi mobil.

Elemen desain M Sport Package termasuk ke dalam standar untuk BMW 735i M Sport memancarkan kedinamisan khas BMW, di antaranya dengan M rear spoiler, velg 20 inci M aerodynamic 907 M bicolour dengan ban campuran dan M Sport brake, dark blue metallic.

BMW i7 xDrive60 Gran Lusso

Untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menggunakan aksen BMW i Blue dan menggunakan desain eksterior Pure Excellence dengan velg 21 inci M aerodynamic 910 Multicolour Dark Grey 3D polished buff dengan ban campuran.

Kini tersedia BMW Individual Two-Tone untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso dengan kombinasi dua pilihan warna untuk bagian atap (Oxide Grey dan Sapphire Black) dan empat pilihan warna bagian eksterior (Sapphire Black, Oxide Grey, Dravit Grey, Aventurine Red, dan Tanzanite Blue) yang dapat dikombinasikan. Untuk BMW 735i M Sport tersedia enam pilihan cat eksterior untuk dapat dipesan.

Kokpit BMW Seri 7 terbaru memiliki tombol fisik yang jauh lebih sedikit, hal ini tekankan komitmen terhadap digitalisasi yang diwujudkan oleh BMW Curved Display. Layar digital ini mengelompokan fungsi dan informasi dengan tampilan 12,3 inci. Di belakang kemudi dan tampilan kontrol dengan layar diagonal 14,9 inci.

Unik: BMW Theatre Screen

BMW Theatre Screen – memanjang ke bawah dari headliner dengan layar sentuh 31,3 inci dan resolusi 8K, dan surround soundsystem untuk BMW 735i M Sport menggunakan Bowers & Wilkins surround soundsystem, 18 speakers, 655 W.

Untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menggunakan Bowers & Wilkins Diamond surround sound-system, 35 speakers, 1.965 W termasuk speakers di head restraint dan 4D untuk menambah pengalaman perjalanan yang luar biasa, dan tampilan touch screen 5,5 inci di pintu belakang (BMW Touch Command), mengubah kompartemen belakang BMW Seri 7 terbaru menjadi ruang bioskop pribadi di atas roda.

BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menghadirkan teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan untuk pengisian daya 10-80% dalam 34 menit saja dengan 195 kW (DC, fast-charging station). Dengan output maksimum 400 kW / 544 hp dan torsi hingga 745 Nm dari kedua mesin elektrik di depan dan belakang, mampu membuat BMW i7 melesat 0-100 km/jam dalam 4,7 detik saja. Dengan kapasitas baterai bersih 101.7 kWh, jarak maksimum yang dapat ditempuh sekitar 590 – 625 km.

Pada BMW 735i M Sport dilengkapi dengan teknologi 48V MHEV termasuk Remote Engine Start, dan hadir dengan mesin enam silinder 2.998 cc dengan BMW TwinPower Turbo technology. Ditambah dengan teknologi 48V mild hybrid mampu hasilkan output maksimum 210 kW / 286 hp dan torsi maksimum 425 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam dapat dicapai dalam 6,7 detik.

BMW 735i M Sport ditawarkan dengan harga Rp2.287.000.000 off-the-road, sedangkan BMW i7 xDrive60 Gran Lusso ditawarkan dengan harga Rp3.407.000.000 off-the-road.

Peluncuran sedan flagship BMW ini, selain dihadiri oleh Senior Vice President BMW Group Sales Region Asia-Pacific, Eastern Europe, Middle East and Africa Jean-Philippe Parain, juga Managing Director BMW Group Asia Lars Nielsen, President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, serta jajaran manajemen BMW Group Indonesia, PT Tjahja Sakti Motor dan PT Gaya Motor. (RO/S-3)