Pengunjung IIMS 2023 di Minggu Pertama Meningkat 24 Persen dari Tahun Sebelumnya

MEMASUKI sepekan pelaksanaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 pada Rabu (22/2), nyatanya menunjukkan antusiasme pengunjung yang kian meningkat. Panitia penyelenggara mencatat bahwa telah terjadi kenaikan jumlah pengunjung pada pekan pertama IIMS sebanyak 24 persen dari jumlah pengunjung di tahun 2022 pada waktu yang sama.

Glorifikasi mobil dan motor keluaran terbaru, berbagai fasilitas test drive and ride di kawasan indoor dan outdoor, deretan fitur yang mampu menarik atensi pengunjung seperti inovasi menyediakan Sky Bridge, perpaduan konsep Oto-tainment melalui panggung IIMS Infinite Live adalah upaya maksimal yang dilakukan Dyandra Promosindo untuk memantik industri otomotif tanah air dan industri kreatif pendukungnya, agar mampu mewadahi berbagai macam brand kendaraan untuk meningkatkan eksistensinya di pasaran.

Berbagai macam brand kendaraan dapat ditemui di IIMS 2023. Mulai dari kendaraan konvensional, kendaraan berdaya listrik, hingga modifikasi. Dari tiga kategori tersebut, kendaraan listrik menjadi magnet di IIMS 2023.

Bukan tanpa sebab, IIMS tahun ini memang ingin mendukung percepatan elektrifikasi di Indonesia, demi mencapai Net Zero Emission yang digadang-gadang pemerintah. IIMS memberikan area khusus untuk motor listrik di E-Mobility Powered by PLN, Hall C2, JIExpo. Area tersebut dilengkapi zona indoor test ride, yang memperbolehkan para pengunjung untuk mencoba pengalaman berkendara di atas motor listrik.

Tak hanya 45 pabrikan otomotif roda empat dan dua yang memamerkan produk mereka, IIMS juga menghadirkan 171 eksibitor pendukung otomotif, sekaligus diramaikan oleh komunitas. Melihat partisipasi eksibitor yang tinggi karena mampu menjangkau berbagai kalangan, Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara IIMS, optimistis pengunjung akan melampaui tahun lalu.

Selain ratusan produk dari eksibitor yang mampu menarik antusiasme pengunjung, hari ini (22/2) panggung IIMS 2023 diramaikan oleh beragam talkshow menarik dan sarat akan edukasi seputar dunia otomotif. Hari ini berlangsung talkshow dari tiga generasi pembalap untuk mengedukasi sekaligus menghibur penggemar balap Tanah Air.

Project Manager IIMS Boost 2023 Rudi MF menyebutkan, IIMS sebagai pameran otomotif akbar dan internasional tidak hanya menyuguhkan ragam kendaraan roda empat dan dua terbaru.

Dari program acara, menghadirkan edisi ke-3 Parade dan Talkshow Pembalap 3 Generasi menampilkan diantaranya keluarga Didi Hardianto (Didi Hardianto, Alinka Hardianti, Alvito Hardianto), keluarga Ismail Johan (Ismail Johan, Julian Johan, Jordan Julian) keluarga Hengky Iriawan (Stanley Iriawan, Yasuo Senna Iriawan), keluarga Frans Barlean (Frans Barlean, Bintang Barlean dan Fia Barlean), keluarga Abraham Busro (Abraham Busro, Naufal Rafif Busro), keluarga Andi Wibowo (Andy Wibowo, Aditya Wibowo, Calvin Wibowo).

"Kehadiran tokoh otomotif pada pameran IIMS, menjadi salah satu momentum yang spesial bagi ekosistem otomotif, termasuk menampilkan para pelaku sejarah di ajang motorsport dengan prestasinya untuk dibagikan kepada pengunjung IIMS Boost 2023. Dan sekaligus menjadi aspirasi bagi para pembalap lainnya," ungkap Rudi MF.

Perhelatan IIMS 2023 yang menjadi daya pikat tersendiri bagi peningkatan pariwisata khususnya DKI Jakarta. Pada Rabu (22/2), IIMS 2023 mendapat kehormatan dengan hadirnya Kadisparekraf Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata, untuk meninjau pelaksanaan IIMS.

Deretan kendaraan yang ada, menarik minat dan perhatian khususnya peninjauan kesiapan industri pariwisata bahari di tanah air yang dalam hal ini diwakili kehadiran Indonesia Boating Gathering (IBG) yang merupakan kolaborasi dari yayasan non-profit Community for Maritime Studies Indonesia (CMSI) bersama Dyandra Promosindo dalam IIMS 2023 untuk menggairahkan lagi industri wisata bahari.

Selain meninjau wajah industri otomotif pariwisata bahari tanah air, Andhika terlihat mengunjungi area Community & Lifestyle di Hall B3 tepatnya di booth Pergi Ke Bulan, yang menampilkan ragam produk UMKM lokal hasil kolaborasi dari beberapa seniman yang dituangkan dalam bentuk karya seni .

Semakin ramai, kehadiran mobil ATV SHERP buatan Ukraina terbukti menarik minat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (KADISPEN-AL) Julius Widjojono untuk datang berkunjung dan menjajalnya langsung di IIMS 2023, JIExpo Kemayoran pada hari ini (22/2).

Mobil ATV buatan Ukraina ini diklaim sebagai kendaraan amfibi karena memiliki kemampuan untuk digunakan di darat maupun di air dengan kegunaan untuk menerobos area luar ruang atau off road. Selepas menguji coba kendaraan SHERP, beliau dengan antusias mengamati berbagai produk yang dipamerkan oleh para peserta Indonesia Boating Gathering di Hall B2.

Pemilihan Miss IIMS 2023 memasuki fase 2, dan telah berhasil terseleksi menjadi 15 finalis terbaik yang akan diuji pada babak kualifikasi selanjutnya untuk dinobatkan sebagai pemenang atau Miss IIMS 2023, pada acara Closing Ceremony hari Sabtu (25/2) mendatang.

Mendayu Merdu di IIMS Infinite Live Hari Ke-7

Pelantun lagu ‘Bertaut’, Nadin Amizah menjadi pembuka panggung IIMS Infinite Live, pada Rabu (22/2) sore. Suasana syahdu menutup senja di JIExpo Kemayoran, kian terasa dengan aksi panggung penyanyi solo kenamaan tanah air yang erat dengan tembang bernuansa galau dengan makna lirik yang dalam, yaitu Kunto Aji dan Yura Yunita.

“Hari ini (22/2) IIMS Infinite Live seolah ingin menyajikan nuansa syahdu di tengah kemegahan dan kemeriahan pelaksanaan IIMS 2023. Hadirnya 3 musisi tanah air yang erat kaitannya dengan tembang syahdu penuh makna ini, memberikan ketenangan di sisi pengunjung di tengah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari yang tengah dialami pengunjung.” ujar Data Pratama, Project Head IIMS Infinite Live.

Pengunjung bisa mendapatkan promo menarik pembelian tiket IIMS Infinite Live dengan menunjukkan STNK kendaran bermotor dari ragam brand partisipan IIMS 2023. Satu STNK hanya berlaku untuk pembelian satu tiket, terbatas untuk 500 pengunjung pertama. Selain itu, pengunjung yang membeli tiket IIMS hanya perlu top-up Rp50.0000 untuk mendapatkan tiket masuk IIMS Infinite Live. Promo lain yang tidak kalah menarik adalah paket bundle pembelian tiket IIMS dan IIMS Infinite Life dengan harga Rp100.000 untuk weekdays & weekends Rp135.000.

Kesuksesan Dyandra Promosindo menyediakan kemeriahan dan kemegahan seluruh area pelaksanaan IIMS 2023 berkat dukungan dari MUFG Bank, Ltd. dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) sebagai Official Bank Partner serta PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) sebagai Official Multifinance Partner, Pertamina sebagai Official Sponsor, PLN sebagai Official Sponsor, dari sektor industri pendukung, IIMS 2023 juga berkolaborasi dengan Mobbi sebagai Official Trade-in Partner, J&T Cargo sebagai Official Logistic Partner, Bridgestone sebagai Official Tire Partner, MRT Jakarta sebagai Official Public Transportation Partner, serta V-Kool Indonesia, Suryanation, Namota, Enjoy Jakarta, dan Mayora siap mendukung perhelatan IIMS BOOST 2023.

Melalui ajang IIMS 2023, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan 1 unit Honda PCX 160 dan 1 unit Toyota All New Kijang Innova Zenix. Hadiah akan diberikan secara acak dengan cara pengundian pada saat upacara penutupan pameran (Closing Ceremony) Sabtu, 25 Februari 2023.

Untuk mendapatkan grand prize itu, pengunjung wajib mengikuti syarat dan ketentuan berlaku bagi setiap pembelian tiket melalui dyandratiket.com dan tiket.com. Harga tiket masuk dibanderol Rp50.000 per orang untuk Senin-Kamis. Sedangkan untuk akhir pekan yaitu Jumat-Minggu sebesar Rp85.000 per orang. (RO/OL-7)