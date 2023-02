TAM Perkenalkan Toyota Agya Generasi Kedua

SETELAH hampir satu dekade memasarkan Astra Toyota Agya generasi pertama di Indonesia, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menggelar world premier generasi kedua model hatchback entry level tersebut. Kali ini Agya yang masih berstatus prototipe itu hadir dalam dua segmen yang berbeda, yaitu All-New Astra Toyota Agya dan Toyota Agya GR Sport.

All-New Astra Toyota Agya hadir melanjutkan perannya dalam mendukung mobilitas first-user, sementara Agya GR Sport ditujukan bagi pelanggan berjiwa sporty yang berorientasi pada performa seperti sebuah sports car. Mengusung konsep 'Exciting City Car' dan dibekali dengan teknologi terkini Toyota, generasi ke-2 Agya siap menunjang kebutuhan mobilitas pelanggan yang beragam, sesuai dengan tagline 'Move with No Boundaries'.

Dalam acara bertajuk 'World Premiere of The All-New Astra Toyota Agya & Toyota Agya GR Sport' itu, President Director TAM Hiroyuki Ueda menyatakan bahwa All-New Agya merupakan manifestasi komitmen Toyota dalam menjalankan visi continuous improvement terhadap produk yang dipasarkan di Indonesia dan menghadirkan ever-better cars dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang, termasuk untuk para sporty seeker dan motorsport enthusiast dengan memberikan performa dan handling yang superior pada All-New Agya GR Sport.

"Sejalan dengan komitmen Mobility for All, Toyota meningkatkan value yang menjadi keunggulan hatchback ini dengan menyematkan teknologi terkini Toyota berdasarkan konsep canggih human-centered approach,” imbuh Ueda san di SCBD Jakarta, Senin (13/2) .

Dalam kesempatan ini, Vice President Director TAM Henry Tanoto menekankan bahwa kehadiran Agya GR Sport kali ini, bukan lagi sekadar menyematkan berbagai 'aksesoris' tambahan untuk menjadikan model ini 'terlihat' lebih sporty, tetapi lebih dari itu.

"Bagi yang mencari mobil pertama yang exciting dan memberikan peace of mind, kami siapkan All-New Agya, dan bagi para sporty seekers, kami siapkan All-New Agya GR Sport yang kami bekali juga dengan special tuning di beberapa bagian untuk menghadirkan performa dan handling yang superior," jelas Henry.

Agya generasi kedua, mengusung platform baru yang telah banyak mengalami penyempurnaan di berbagai sisi. Bagian eksteriornya, tampil dengan garis-garis tegas yang memperkuat karakter sporty, terlebih pada Agya GR Sport dengan desain bumper yang lebih agresif. Sementara desain lampu belakangnya membuat tampak lebih berkesan mahal.

Executive Chief Engineer Toyota Toshihiro Nakaho dalam presentasinya memaparkan bahwa penyempurnaan Agya generasi kedua meliputi penambahan dimensi yang kini memiliki panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.525 mm. Daya angkut ditingkatkan dengan menambah panjang bagasi menjadi 610 mm.

Agya mengusung mesin baru berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i bertenaga maksimum 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm. Sementara mesin untuk Agya GR Sport mengalami peningkatan, namun pihak TAM enggan mengungkapkannya.

Mempertegas konsep 'Exciting City Car', platform monocoque dikembangkan bersama suspension system untuk meredam guncangan dengan lebih baik dan fleksibel terhadap kondisi jalan Indonesia yang dinamis. Handling Agya juga jadi lebih lincah, stabil, dan peluang body roll yang lebih kecil, sehingga meningkatkan driving quality.

Khusus pada Agya GR Sport sudah dibekali dengan aero kit pada eksterior yang juga berfungsi meningkatkan aerodinamika dan downforce kendaraan yang membuat kendaraan kompak ini mampu bermanuver dengan stabil dan lincah tanpa khawatir kehilangan kendali.

Mewarisi DNA motorsports TOYOTA GAZOO Racing (TGR), perubahan lanjutan dilakukan pada sistem suspensi dan EPS. Exclusive shock absorber dan coil spring diracik supaya sanggup memberikan daya redam lebih maksimal ketimbang model standar.

EPS juga mendapatkan rasio roda gigi lebih rapat untuk membuatnya lebih lincah saat bermanuver. Sementara sport tires yang dipilih secara khusus mampu menambah traksi ban di jalan lurus dan menjaga grip-nya di jalan berliku.

Meskipun banyak terdapat peningkatan spesifikasi pada kendaraan, Ueda san berjanji dalam urusan harga, All New Agya varian tertentu masih akan masuk segmen Low Cost Green Car (LCGC) saat nanti dipasarkan. Namun Hal itu tentu tidak berlaku pada varian Agya GR Sport mengingat peningkatan spesifikasinya berselisih cukup jauh. (S-4)