All New Kijang Innova Zenix Catatkan 7.200 SPK dalam Tiga Pekan

SEPANJANG Januari- November 2022, PT Toyota-Astra Motor (TAM) berhasil membukukan penjualan lebih dari 303 ribu unit atau meningkat sekitar 15,2 % sehingga mendongkrak market share Toyota menjadi 32,2% pada 2022. Tiga besar penyumbang penjualan Toyota kali ini dipegang oleh Avanza sebanyak 55.576 unit, Rush 41.470 unit, dan Kijang Innova 40.926 unit.

Sejak diperkenalkan pada 21 November 2022, All New Kijang Innova Zenix juga langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat Data menunjukkan, selama tiga minggu terakhir tercatat lebih dari 7.228 unit SPK All New Kijang Innova Zenix.

Program Sales All New Kijang Innova Zenix

Selain skema cash dan kredit konvensional, All New Kijang Innova Zenix dapat dimiliki melalui program pembiayaan EZDeal yang menawarkan cicilan rendah selama 6 tahun. Dengan EZDeal, pelanggan dapat memiliki All New Kijang Innova Zenix dengan cicilan rendah mulai dari Rp6 jutaan perbulan.

All New Kijang Innova Zenix juga bisa dinikmati melalui KINTO yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menggunakan mobil yang diinginkan hanya dengan berlangganan, tanpa memikirkan perawatan kendaraan yang digunakan (hassle-free). Melalui KINTO One maupun KINTO One Syariah, pelanggan dapat menggunakan All New Kijang Innova Zenix hanya dengan berlangganan mulai dari Rp9 jutaan rupiah per bulan.

Paket berlangganan KINTO One berdurasi 36 bulan dan sudah meliputi layanan full service, yaitu biaya servis berkala, perpanjangan pajak & STNK, asuransi, emergency roadside assistance, serta penggantian aki dan ban.

Menurut Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy. Toyota optimistis menyambut 2023 mengingat penjualan tahun ini yang bergerak positif dari tahun lalu. Pihaknya juga yakin All New Kijang Innova Zenix akan menjadi lokomotif penjualan di segmen menengah ke atas. Apalagi melihat kemasan canggih dan modern yang dihadirkan, sekaligus comfort dan eco friendly yang merupakan salah satu parameter lifestyle generasi milenial.

"Dengan total mobility solution yang lengkap dan sesuai kebutuhan, kami berharap akan lebih banyak lagi Innova Zenix Hybrid yang dibawa pulang pelanggan supaya kendaraan elektrifikasi Toyota semakin populer dan menjadi pilihan utama masyarakat,” tutup Anton. (S-4)