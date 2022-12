Tiga Model Citroën Hadir Menggoda Masyarakat Indonesia

USAI mengumumkan kehadirannya di Indonesia pada awal Oktober 2022 lalu, distributor dan agen resmi merek Citroën di Indonesia PT Indomobil Wahana Trada (IWT) menggelar peluncuran tiga model perdananya di acara bertajuk The Citroënizing 3’, yang terdiri dari Citroën C3, Citroën C5 Aircross dan kendaraan listrik berbasis baterai Citroën e-C4.

Nama 'Citroënizing 3' telah dipilih dengan cermat untuk mewujudkan tagline dan janji merek Citroën 'Dare to Care' yang mencerminkan tiga prinsip merek Citroën: Accessibility, Care, dan Audacity yang tertanam di dalam DNA semua model di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Di acara The Citroënizing 3 yang digelar di Atrium Utama Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/12), Head of ASEAN and General Distributors of Stellantis Christophe Musy sebagai perwakilan prinsipal Citroën dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan janji 'Dare to Care', Citroën berkomitmen untuk membuat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

"Jajaran produk awal yang ambisius yang kami bawa ke pasar ini, diharapkan dapat melayani berbagai kebutuhan dan mobilitas individu masyarakat Indonesia,” ujar Musy.

'The Citroënizing 3' dapat disaksikan oleh masyarakat di La Maison Citroën di Mall Kota Kasablanka, dari tanggal 7 hingga 9 September 2022.

Citroën C3

Citroën C3 hadir dengan sosok hatchback praktis dengan kenyamanan khusus dan nuansa SUV yang kental. New C3 adalah model pertama dari program “C-Cubed” Citroën yang dicanangkan pada 2019. Nama C3 (CCC) mencerminkan posisi Citroën – Cool, Comfort, dan Clever.

Citroën C3 mengusung empat tema kenyamanan Citroën. Pertama adalah Live Elevated dengan desain gaya SUV dan tempat duduk tinggi. Kedua, Happy Space dengan kenyamanan berkendara layaknya karpet terbang, AC interior untuk iklim tropis dengan kabin yang lapang. Ketiga, Infotainment dengan kehadiran layar sentuh 10 inci dan fungsi Mirror Screen dengan konektivitas nirkabel, dan yang terakhir Customized Comfort dengan 4 warna bodi yang tersedia dan 2 skema warna dual-tone dengan total 6 pilihan kombinasi warna

C3 dibekali mesin bertenaga 81 hp dengan torsi maksimum 115 Nm dikombinasi dengan transmisi manual 5 percepatan yang diklaim hemat bahan bakar dengan konsumsi 19,8 km/liter. Kendaraan dipasarkan seharga on the road Rp225 juta.

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross telah diakui sebagai salah satu SUV ternyaman di kelasnya dan diakui sebagai SUV paling nyaman berkat Progressive Hydraulic Cushions meningkatkan kenyamanan layaknya berada di atas karpet terbang, serta SUV paling fleksibel di kelasnya.

New C5 Aircross adalah satu-satunya SUV di segmen ini yang menawarkan tiga kursi individu yang dapat digeser, direbahkan, dan dilipat; menetapkan standar SUV keluarga yang berbeda di kelasnya. Ia juga dilengkapi dapur pacu Turbo PureTech berkapasitas 1.6 liter bertenaga 165 HP dan torsi maksimum sebesar 240 Nm dengan transmisi otomatis 6 percepatan.

Citroën ë-C4

Pada tahun 2020, Citroën memperkenalkan program 'Citroën goes Ëlectric for all' dengan peluncuran enam mobil listrik, salah satunya adalah Citroën ë-C4 yang sepenuhnya bertenaga listrik. Saat ini, ë-C4 menempati 40% dari seluruh unit C4 yang terjual di Eropa.

Sama halnya dengan New Citroën C3 dan C5 Aircross, New ë-C4 dilengkapi dengan Citroën Advanced Comfort yang memastikan kenyamanan serba modern untuk seluruh penumpang. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan suspensi unik Citroën: Progressive Hydraulic Cushions, kursi Advanced Comfort, dan Citroën Smart Pad Support.

Pengalaman berkendara yang nyaman ditingkatkan dengan 6 teknologi bantuan berkendara, termasuk Adaptive Cruise Control, City Stop, Active Lane Positioning Assist, Driver Attention Allert, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Detection dan enam teknologi konektivitas.

New Citroën ë-C4 dipacu oleh motor elektrik bertenaga setara 130 hp dan torsi maksimal 300 Nm. Akselerasi dari 0 ke 100 km/jam diraih dalam 9 detik pada Power Mode dan mampu dilarikan hingga 150 km/jam. Terdapat tiga modus gaya berkendara 'Eco, Normal dan Power'. (S-4)