 HPM Boyong Acara All New BR-V Pop Park ke Semarang

PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menggelar rangkaian acara All New BR-V Pop Park yang diselenggarakan pada 29-30 Oktober 2022 di Metro Point, Semarang. Kegiatan kali ini secara khusus menampilkan ragam jajanan khas nusantara serta permainan menarik yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dan terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya tiket masuk.

All New BR-V Pop Park merupakan bentuk apresiasi Honda untuk konsumen All New BR-V, sekaligus sebagai ajang untuk seluruh anggota keluarga menikmati waktu bersama dengan beragam permainan dan hiburan di akhir pekan.

Dalam acara ini tersedia beberapa zona permainan, seperti racing simulator, mewarnai berhadiah, puzzle games, claw machine, trampolin, mini goal, outdoor kids playground, serta berbagai permainan dan lomba dengan hadiah menarik.

Selain itu terdapat panggung hiburan yang menyajikan berbagai pertunjukan, seperti Sanggar Tari Srikandi, Kids Fashion Show, paduan suara anak, termasuk penampilan spesial dari grup musik ternama, RAN, pada hari Minggu.

Bazaar jajanan nusantara dapat dinikmati bersama keluarga sambil mengikuti rangkaian acara. Di dalamnya, terdapat 20 jenis jajanan khas nusantara yang berada di sisi kiri dan kanan panggung utama.

Acara All New BR-V Pop Park menyediakan unit khusus untuk test drive bagi pengunjung untuk merasakan langsung All New Honda BR-V. Pengunjung juga mendapatkan penawaran khusus untuk calon konsumen yang ingin melakukan pembelian All New Honda BR-V, diantaranya adalah kesempatan mendapatkan Lucky Dip Iphone 14, subsidi BBM selama 1 tahun, DP ringan 10%, bunga 0% hingga cicilan ringan mulai Rp3 juta per bulan dan beragam penawaran lainnya.

"Melalui aktivitas ini, kami ingin memberikan gambaran ragam aktivitas yang dapat dilakukan oleh keluarga dengan menggunakan mobil All New Honda BR-V. Kami juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan langsung kenyamanan dari All New Honda BR-V melalui test drive serta juga ada penawaran khusus dan promo menarik bagi konsumen," ujar Sales and After Sales Director Honda Semarang Center Sumantri, Sabtu (29/10).

Setelah menggelar acara ini di Kota Semarang, Honda berencana untuk menggelar All New BR-V Pop Park di berbagai kota besar lainnya di Indonesia dengan menggabungkan test drive, playground dan permainan keluarga, serta berbagai hiburan musik dan kuliner hingga Februari 2023. (S-4)