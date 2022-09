DCVI Gelar Soft Opening Showroom Truk Mercedes-Benz Banjarmasin

SETELAH meluncurkan Mercedes-Benz Axor Euro 4 pada 7 Juni 2022 lalu, PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) menggelar 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' di 10 kota di Indonesia dari Sumatra hingga Sulawesi bertema 'Mercedes-Benz Better Future For You'.

Perjalanan pada kota ke-9 ini dilaksanakan oleh DCVI dengan menggandeng PT Eurotruk Transindo (Eurotruk) sebagai mitra diler Mercedes-Benz Truk di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Acara ini juga diresmikan oleh President Director DCVI Naeem Hassim, Head of Truck Sales DCVI Yanto Simatupang, President Director Eurotruk Andry B Limawan, Komisaris Eurotruk William Soputro, dan Sales Operational Director Eurotruk Almuqri S Putra.

Roadshow ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat produk Mercedes-Benz Axor Euro 4 kepada para pelanggannya di masing-masing daerah yang dikunjungi dengan menggandeng mitra diler di kota yang sama.

Tahun ini, DCVI melihat kondisi ekonomi yang beranjak pulih semenjak pandemi, hal ini terlihat karena adanya peningkatan pada kebutuhan transportasi logistik barang dagang dan niaga. Selain itu juga DCVI optimistis terhadap sektor pertambangan yang berlimpah di provinsi Kalimantan Selatan, sehingga, Banjarmasin menjadi kota kesembilan yang didatangi dalam rangkaian acara 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4'.

Pada kesempatan ini, PT Eurotruk Transindo juga melaksanakan acara soft opening showroom untuk kendaraan niaga di Banjarmasin yang berlokasi di Jl A Yani km 21, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Showroom baru ini juga dilengkapi fasilitas warehouse seluas 480 m² yang dapat menyimpan 2.200 item suku cadang besar, 960 item suku cadang sedang, dan 4.800 item suku cadang kecil untuk truk Euro 2 dan Euro 4.

Showroom ini juga dilengkapi dengan kendaraan operasional, produk comex/remanufactured, common tools, special tools, mekanik, dan fasilitas workshop dengan konsep 3S (sales, service dan spare parts) di area seluas 4.452 m².

"Pembukaan showroom baru ini merupakan strategi ekspansi bisnis yang bertujuan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan akan produk kendaraan niaga yang mumpuni dan pelayanan yang terstandarisasi dalam memberikan solusi terbaik dalam menjawab kebutuhan konsumen di Kalimantan Selatan." ujar President Director Eurotruk Andry B Limawan, Kamis (1/9).

DCVI menghadirkan 14 varian Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk memenuhi kebutuhan transportasi bisnis konsumen di beberapa segmen yaitu:

- Logistik: Mercedes-Benz Axor 1623R, 2523R, 2528R, dan 2528R

- Konstruksi dan Pertambangan: Mercedes-Benz Axor 1623C, 2528C, 2528CH dan 2528CX

- Tractor head: Mercedes-Benz Axor 4023T, 4028 T dan 4928 T

Untuk menyasar sektor pertambangan di Kalimantan Selatan, DCVI dan Eurotruk membawa salah satu lini-produk terbaru truk yaitu Mercedes-Benz Axor 2528 CX. Truk bertipe konstruksi dan pertambangan ini telah memiliki standar Euro 4 yaitu dengan teknologi selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump yang mampu memberikan waktu operasi (uptime) tinggi dengan interval perawatan yang lebih panjang , serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan emisi yang lebih bersih berkat teknologi SCR.

Setelah mengunjungi sembilan kota yaitu, Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin, 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' akan menutup perjalanan di Makassar. (S-4)